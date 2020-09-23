مجلس دبي الرياضي يواصل خطط تطوير المدربين والأكاديميات وبرامجه التطويرية

المصدر: وام

أكد مجلس دبي الرياضي استمرار خططه وبرامجه التطويرية المخصصة لدعم المدربين الوطنيين والمواهب الرياضية والأكاديميات وكذلك البطولات الكروية للمدارس وذلك بعد إضافة المزيد من التطوير لهذه البرامج والمبادرات التي أطلقها المجلس ونفذها منذ سنوات وبالشكل الذي يحقق الاستثمار الأمثل للموارد ويتناسب مع التطورات الحاصلة في جميع المجالات ويحقق الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بكل رياضة حفاظا على سلامة الرياضيين وجميع المشاركين.

ووضع مجلس دبي الرياضي جميع الخطط لتنفيذ مبادراته وبرامجه التطويرية السنوية على النحو الذي يتناسب مع الفترة الحالية والتعليمات الاحترازية الخاصة بها على أن يتم تنفيذ هذه المبادرات والبرامج فور إعطاء الضوء الأخضر من الجهات الرسمية المسؤولة عن التعامل مع جائحة كوفيد 19 وبالشكل الذي يتناسب مع خطط العمل ويضمن سلامة الجميع وفائدتهم.

ويعمل مجلس دبي الرياضي على تعزيز مكانة المدرب الوطني ورفع نسبة المدربين الإماراتيين في أندية دبي على أساس سنوي وفقا للخطة الاستراتيجية للمجلس إلى حيث بلغ عدد المدربين الوطنيين في مختلف فرق أندية دبي إلى 70 مدربا من أصل 130 مدربا من مختلف الجنسيات ولمختلف الفئات العمرية وبما يشكل نسبة 54% من مجموع المدربين بعد أن كانت النسبة 30%، كما يعمل المجلس على رفع النسبة بشكل سنوي.

وكانت بداية الدعم منذ أكثر من 10 سنوات بقرار من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بتعيين مدرب وطني مساعد لمدربي الفريق الأول في جميع أندية دبي حيث تم اختيار عدد من المدربين الشباب وتطويرهم عبر دورات في دبي وفي فرنسا واسبانيا ومنحهم الفرصة للعمل مساعدين لمدربي الفريق الأول والحصول على شهادات تدريب متقدمة لتولي مسؤولية تدريب الفريق الأول وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور مواهب وطنية تدريبية يحمل 10 منهم الآن رخصة مدرب محترف لتدريب الفريق الأول "برو لايسن" ويتولى 7 منهم التدريب في فرق داخل الدولة وفي المنتخبات الوطنية كما يتولى المدربون الوطنيون حصرا تدريب الفريق الرديف في أندية دبي بقرار من المجلس الذي يعمل على تعزيز حضورهم في جميع الفرق.

وضع مجلس دبي الرياضي الخطط المناسبة لمواصلة تنفيذ البرامج والبطولات لتطوير قطاع الأكاديميات والناشئين، وستكون جاهزة للتنفيذ عند صدور القرار الرسمي من الجهات الحكومية حول استئناف النشاط الرياضي وتهدف هذه البرامج إلى توفير البيئة المناسبة لمشاركة الرياضيين المتميزين وتطوير مواهبهم وفق أفضل المعايير الدولية وذلك بإشراف لاعبين ومدربين من المشاهير لتطوير الناشئين، من هذه البرامج برنامج رعاية المتميزين وبرنامج أنت المستقبل و البرامج التي يشرف عليها نجوم وأكاديميات دولية ومن بينها برنامج حارس مرمى المستقبل بأندية دبي وبرنامج مهاجم المستقبل بأندية دبي الذي أثمر عن ظهور العديد من اللاعبين الذين تم ضمهم للفريق الأول وسجلوا حضورا مميزا وأهدافا حاسمة.

وتشمل جهود المجلس العديد من الفعاليات والبطولات من أبرزها "بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم" التي ينظمها المجلس سنويًا ويشارك فيها آلاف اللاعبين من الناشئين وتساهم البطولة بشكل كبير في اكتشاف المواهب وضمها إلى أندية دبي وبطولة كأس دبي للقارات تحت 13 سنة وبطولة دبي الدولية لكرة القدم للناشئين، ومهرجان دبي لبراعم كرة القدم وكأس دانون للأمم، والدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم بطولة دبي الدولية لكرة السلة للناشئين و بطولة دبي الدولية لكرة اليد.

وينطبق الأمر كذلك على الرياضة المدرسية التي أولاها مجلس دبي الرياضي منذ تأسيسه اهتمامًا خاصًا باعتبارها قاعدة الهرم الرياضي وذلك من أجل نشر وتطوير ممارسة الرياضة في المؤسسات التعليمية كنشاط أساسي يساهم في صحة وسعادة الطلبة واكتشاف وتنمية المواهب الرياضية حيث أطلق المجلس العديد من المبادرات والبرامج والبطولات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف من أبرزها "وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية" الذي يهدف إلى تحفيز وتشجيع المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي بلوغ أفضل درجات التميز في العمل التعليمي والرياضي ودعم جهودهم للإنجاز والتطوير بما يضمن تحقيق أفضل النتائج ومساهمتهم في جعل الرياضة أسلوب حياة للمجتمع كما ينظم المجلس العديد من البطولات للمدارس التي يصل عددها إلى 12 بطولة من بينها "بطولة مجلس دبي الرياضي المدرسية لكرة القدم" و"دورة حمدان بن محمد للألعاب المدرسية" و"بطولة الفتيات المدرسية" و"بطولة كرة القدم للمدارس الخاصة" وغيرها من البرامج التثقيفية مثل برنامج "غرس" وبرنامج أبطال الغد وبرنامج التغذية السليمة من أجل التألق الرياضي.

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