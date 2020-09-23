الجنيبي يهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تقدم عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية بخالص التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني 90.

وقال الجنيبي «اليوم الوطني السعودي هو تاريخ مميز لدى كل إماراتي، يعود ذلك إلى العلاقات الإماراتية السعودية الوطيدة المبنية على أسس قوية، وتاريخ عريق، والمعززة بروح التكاتف والمصير المشترك، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين».

مضيفاً «حرصنا الدائم على مشاركة الإخوة السعوديين احتفالاتهم باليوم الوطني يجسد قيم المودة والتآخي بيننا، متمنين لهم دوام الرقي والازدهار».

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