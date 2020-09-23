رعاية استراتيجية بين العميد وشركة النابودة للسيارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقعت شركة النصر لكرة القدم اتفاقية رعاية استراتيجية مع شركة النابودة للسيارات «أودي»، يقتضي بموجبها توفير الموزع الحصري لأودي في دبي والإمارات الشمالية مجموعة من طرازات أودي لأعضاء الفريق الأول.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية بين شركة النصر لكرة القدم وشركة النابودة للسيارات «أودي» مساء أمس في استاد آل مكتوم بنادي النصر، حيث قام بتوقيعها كل من سعيد علي العامري المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم وعلي سيف النابودة المدير العام لشركة النابودة للسيارات «أودي»، بحضور كل من طارق الجناحي نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وعادل شاكري عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وعلي المطوع عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم.

اعتزاز

بدوره أعرب سعيد علي العامري عن اعتزاز نادي النصر بإبرام اتفاقية رعاية استراتيجية مع شركة النابودة للسيارات «أودي» التي تعد من المؤسسات الوطنية المتميزة، مبيناً حرص العميد على عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية التي تعزز من موارد النادي وتساعده على تحقيق أهدافه وطموحاته المستقبلية.

تعاون

فيما أشار علي النابودة إلى أن الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص تلعب دوراً مهماً للغاية في عالم الأودي، وبالتالي فهي مناسبة تماماً للتعاون مع العميد أول نادٍ تأسس في دولة الإمارات، مؤكداً تطلعه إلى هذا التعاون المميز بين النابودة للسيارات وشركة النصر لكرة القدم.

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