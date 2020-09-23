العربي يضم 3 برازيليين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أعلن نادي العربي أم القيوين التعاقد مع ثلاثة لاعبين برازيليين لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال موسم دوري الدرجة الأولى حيث ضمت إدارة النادي كلاً من فينسيوس سيلفا مهاجم دبا الفجيرة السابق إلى جانب مواطنه باولو أنريكي في خانة صانع الألعاب، وانضم البرازيلي لوان سانتوس ضمن فئة المقيمين.

وأكد عبد الله قنزول المدير التنفيذي لنادي العربي بأن التعاقد مع ثلاثي السامبا تم وفقاً لرؤية الجهاز الفني للفريق الذي يقوده المدرب الوطني محمد جلبوت وذلك بالتشاور مع مجلس إدارة النادي برئاسة ناصر التلاي مشيراً إلى أن اللاعب فينسيوس يعتبر من اللاعبين المميزين وسبق وأن خاض أكثر من تجربة في دوري الأولى برفقة دبا الحصن ومن بعده دبا الفجيرة.

وأشار قنزول إلى أن النادي وبعد التعاقد مع اللاعبين البرازيليين يكون قد أغلق ملف الأجانب تماماً وبات جل تفكير الجهاز الفني منصباً نحو إعلان بداية مباريات الموسم الجديد خلال أكتوبر المقبل بعد أن كان مقرراً لها خلال سبتمبر الجاري.

وذكر أن الفريق الأول سيخوض غداً الخميس مباراة ودية أمام الحمرية تأتي في إطار إعداد الفريقين للمرحلة المقبلة وذلك تأهباً للمشاركة ضمن تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد أن أوقعت القرعة فريقه ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب العربي كلاً من الإمارات،دبا الحصن، الحمرية، التعاون، البطائح وهى تعتبر مجموعة قوية مقارنة بالأندية التي تتواجد فيها.

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