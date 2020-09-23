بروتوكول صحي لحضور «الإعلام» المباريات

المصدر: دبي - العوضي النمر

حدد البروتوكول الصحي الذي أصدره اتحاد الكرة بالتعاون مع رابطة المحترفين، عدداً من التوجهات والتعليمات الصحية الخاصة برجال الإعلام من محررين ومصورين، خلال تغطية المباريات الرسمية المحلية للموسم الكروي الجديد، كنوع من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة رجال الإعلام بسبب تفشي جائحة كورونا «كوفيد 19» بالعالم. حيث اشترط البروتوكول الصحي أن يقوم المحرر بعمل تحليل «PCR» قبل حضوره المباريات ويكون صالحاً مدة أسبوع، فيما يقوم المصور الصحفي بعمل نفس التحليل قبل حضوره المباريات بـ48 ساعة ويكون صالحاً لحد أقصى 76 ساعة، وتقرر حظر تبادل المعدات بين المصورين والالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال تصوير المباريات داخل الملعب.

10 صحفيين

ويشترط حضور 10 من الصحافيين فقط في منصة الإعلام بكل نادٍ خلال المباريات، ولن يسمح بحضور أكثر من هذا العدد حتى لو كان الصحافي يحمل بطاقة دخول المباريات، على أن يتم الالتزام بالتباعد الاجتماعي في المنطقة المخصصة لجلوس الصحفيين، ويلتزم الصحافي إحضار مياه لاستخدامه الشخصي، حيث تقرر منع تقديم أية خدمات ضيافة خلال حضوره المباراة، وحفاظاً على سلامة اللاعبين تقرر إلغاء منطقة «المكس زون» التي تقام عقب انتهاء المباريات.

مؤتمرات‏

وفي ما يتعلق بالمؤتمرات الصحفية الخاصة بالمدربين سيكون المؤتمر التقديمي للمباراة عن بعد بالاتفاق مع الصحفيين الذين يقومون بتغطية النادي ورابطة المحترفين، أما المؤتمر الذي يعقب المباراة فسيتم إقامته في قاعة المؤتمرات بالنادي عقب انتهاء المباراة مباشرة، على أن يلتزم رجال الإعلام التباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية المتفق عليها حفاظاً على أمن وسلامة رجال الإعلام خلال وجودهم بالملاعب.

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