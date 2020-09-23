محمد عمر: اهتمام راشد النعيمي يحفّز قضاة الملاعب

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد محمد عمر رئيس لجنة قضاة الملاعب الأسبق، أن الاهتمام الذي يوليه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة لقضاة الملاعب، من خلال توفير كل عوامل ووسائل التطور لرفع كفاءاتهم، يعتبر دافعاً معنوياً كبيراً لهم، وحافزاً لتقديم مستوىً متميز خلال إدارة المباريات، ويعزز من قيمة مسابقاتنا، خلال انطلاقة الموسم الاستثنائي الكروي المقبل، الذي تعقد عليه الآمال بظهور متميز لكرة الإمارات، بعد فترة توقف إجبارية استمرت طويلاً، على خلفية جائحة «كورونا» «كوفيد 19».

حكام متميزون

وقال محمد عمر في تصريح خاص لـ «البيان الرياضي»، إننا نملك عدداً كبيراً من قضاة الملاعب المتميزين، سواء من الدوليين الذين يحتلون مكانة مرموقة قارياً، أو من حكام الدرجة الأولى، تجعلنا لا نفكر في الاستعانة بالحكام الأجانب للمشاركة في إدارة منافسات المحلية، وقال الأخطاء موجودة في كل الملاعب والدوريات، والعمل يجري دائماً في كل لجان التحكيم بالعالم، على تقليل الأخطاء قدر المستطاع، من خلال العديد من التدريبات التخصصية، وإقامة ورش العمل والمحاضرات، كما نملك جيلاً واعداً من قضاة الملاعب الشباب الواعدين، والذين ينتظرهم مستقبل باهر.

تقنية الفيديو

وفي ما يتعلق بتقنية الفار، يقول محمد عمر: تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، أصبحت ضرورة، في ظل التطور التكنولوجي، لأن هذه التقنية تساعد على تقليل الأخطاء، خاصة المؤثرة منها، وهي تعمل على تقديم المساعدة لقضاة الملاعب، من أجل اتخاذ قرارات صائبة، وعلى قضاة الملاعب أن يجتهدوا لفهم هذه التقنية، ولا بد أن يعي قضاة الملاعب أن التقنية عامل مساعد لهم، دون الاعتماد الكلي عليها، وأن يتم اللجوء إليها فقط في الحالات الدقيقة التي تستحق، فتقليل الاعتماد على تقنية الفيديو، يعزز من قيمة ومكانة قضاة الملاعب داخل المستطيل الأخضر.

تطوير القدرات

وطالب رئيس لجنة قضاة الملاعب الأسبق، قضاة الملاعب، بضرورة الاهتمام بتطوير قدراتهم، وتنمية مهاراتهم، وزيادة معدل اللياقة البدنية لديهم، مع تركيزهم الذهني العالي، لكي يتمكنوا من إدارة المنافسات بشكل متميز، وقال الكرة الآن في ملعب قضاة الملاعب أنفسهم، لأنهم أساس التطور، خاصة الدوليين منهم، لكونهم المثل والقدوة لباقي زملائهم، وعلى الجميع الاهتمام بالتغذية الشخصية، وعدم السهر، والاستعداد النفسي لكل مباراة، حتى يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مع انطلاقة الموسم الجديد.

جهد مقدر

وأشاد محمد عمر بدور لجنة قضاة الملاعب، برئاسة علي حمد، في توفير كل فرص النجاح لمنتسبيها الفترة الماضية، وقال نحن على ثقة من أن لجنة قضاة الملاعب في اتحاد الكرة، تُدرك مسؤولياتها، وتعمل بكامل طاقتها من أجل إعداد قضاة الملاعب لقيادة المسابقات المحلية والخارجية بشكل جيد، ولعل نجاح معسكر الإعداد الذي أقيم في صربيا، وما تبعه من محاضرات وورش عمل، خير شاهد على العمل الكبير المقدر الذي تقوم به، وهذا العمل الكبير، يحتاج إلى دعم الأندية ومختلف وسائل الإعلام، حتى تكتمل مسيرة النجاح التي يتمناها الجميع.

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