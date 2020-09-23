الوصل.. رسائل أمان من ودية عجمان

المصدر: دبي - علي شدهان

شكلت المباراة الودية التي خاضها فريق الوصل الأول لكرة القدم أول من أمس أمام ضيفه عجمان، بوابة لإرسال رسائل أمان واطمئنان عدة لجماهير الإمبراطور، وللمتابعين والمراقبين لمسيرته قبل الدخول في معمعة بطولات الموسم الجديد.

وتمثلت رسائل الأمان، في الفوز العريض للوصل وبالخمسة، وتسجيل محترفه البرازيلي الجديد جواو فيغريدو هدفاً من الأهداف الخمسة في الظهور الأول للقادم الجديد،

كما أن ودية عجمان بعثت برسالة أمان أخرى تتعلق بتعدد وتنوع خيارات الروماني ريجيكامب مدرب الوصل الذي عمل على تجريب أكثر من لاعب في مركز اللعب ذاته، في سعي واضح منه لتوفير أكبر عدد من الأوراق المتاحة لديه.

ومثل تناوب 4 محترفين أجانب على تسجيل 4 أهداف من «خماسية الوصل» في شباك عجمان، رسالة أمان واطمئنان مهمة، وإشارة قوية إلى مدى جاهزية الأجانب في تقديم الإضافة المطلوبة.

وسجل «خماسية الوصل» في شباك عجمان، محترفه الأرجنتيني اوروز «ق11»، ومحترفه البرازيلي الجديد جواو فيغريدو «ق48»، ومواطنه رونالدو منديز «ق55»، ومواطنهما ماتيوس دي سيلفا «ق87»، ووليد درويش «ق90»، فيما سجل عجمان هدفه الوحيد في الدقيقة 71 من زمن المباراة.

اللقاء الخامس

وتعد مباراة أول من أمس أمام عجمان، الودية الرابعة التي خاضها الوصل تحضيراً للموسم الجديد، حيث سبق له مواجهة الفجيرة في وديتين، خسر في الأولى بهدف دون رد، وفاز في الثانية بالنتيجة ذاتها، وشباب الأهلي في ودية واحدة خسرها الوصل بهدفين دون رد، وعلى أمل خوض لقاء ودي خامس مع ضيفه الجزيرة الجمعة المقبل. وحرص الروماني ريجيكامب مدرب الوصل، على استثمار ودية عجمان في الاطمئنان على مستويات 20 لاعباً، دفع المدرب بهم خلال المباراة لاختبار عناصر الفريق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز