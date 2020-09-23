بيدرو: تمنيت اعتماد «الفار» في الأبطال

المصدر: (متابعة- طلحة عبدالله)

قال البرتغالي بيدرو ايمانويل، المدير الفني لفريق نادي العين، إنه كان يتمنى اعتماد تقنية الفيديو «الفار» في مسابقة دوري أبطال آسيا، في إشارة منه إلى صحة الهدف الذي سجله المهاجم التوغولى لابا كودجو في مرمى سابهان أول من أمس وألغاه الحكم بحجة التسلل، وأوضح أنه ليس سعيداً بعدم حصول فريقه على نقاط المباراة الثلاث التي كان يستحقها، ولكن في نهاية الأمر فما حدث أصبح واقعاً وسيكتب في التاريخ أننا لم نفز بنتيجة المباراة.

وهنأ بيدرو لاعبي فريقه على الأداء الذي أظهروه في المواجهات الثلاث التي خاضها العين خلال مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعد توقف طويل استمر أكثر من 6 شهور وقال: قدم العين مستوى رائعاً في مباراته أول من أمس أمام سابهان، وكنا ندرك جيداً أن معدل اللياقة البدنية بالنسبة للفريق المنافس أفضل.

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