العنابي يتعافى ولوفانور يقوده لعبور الحمرية

المصدر: الشارقة – محمد فضل

أكد فريق الوحدة تعافيه من تفشي جائحة «كورونا» والتي حرمته من المشاركة ضمن دوري أبطال آسيا المقامة هذه الأيام، وتمكن الفريق من تحقيق الفوز في المباراة الودية الأولى بعد توقف نشاطه بسبب «كوفيد 19» والتي جمعته بمضيفه الحمرية، بعد أن فاز عليه بهدف سجله الوافد الجديد المولدافي لوفانور بضربة رأسية خلال شوط اللقاء الأول ليبدأ لوفانور هوايته في تسجيل الأهداف والتي ميزته عندما كان يلعب لفريق شباب الأهلي.

وشهدت تشكيلة رازوفيتش في بداية المباراة بعناصر تبدو التشكيلة التي ستشكل القوام الرئيس للفريق في الموسم، بتواجد محمد برغش ولوكاس وبيدرو وخميس إسماعيل ولي ميونغ وإسماعيل مطر ولوفانور وماتافز وخليل إبراهيم، انتظاراً لعودة الكونغولي مبوكو الذي يؤدي برنامجاً تأهيلياً عقب إجراءه جراحة في الغضروف تمهيداً لعودته للملاعب، إلى جانب العناصر التي تواجدت على الدكة ممثلة في فارس جمعة وطحنون الزعابي ومانع محمد وراشد مهير ومنصور الحربي وعبد الله الكربي.

واستفادت الأجهزة الفنية بفريق الوحدة والحمرية من التجربة الودية بعد أن أشرك كل من الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني الجديد لفريق الوحدة والتونسي غازي الغرايري مدرب الحمرية عدداً من اللاعبين طوال الشوطين وذلك بهدف الوقوف على مستواهم وأدائهم قبيل الدخول في معترك المباريات الرسمية.

لقاء عجمان

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته في معسكره الإعدادي المقام في دبي، إذ من المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية بعد غد الجمعة أمام عجمان.وأكد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية أن الجهاز الفني لفريقه استفاد من مواجهة الوحدة مشيراً إلى أن الغرايري اطمأن كثيراً على جاهزية اللاعبين على الرغم من الهزيمة بهدف لكن النتيجة التي حدثت لا تعبر عن مستوى وأداء لاعبي الحمرية الذين عاندهم الحظ في أكثر من فرصة مضمونة أمام المرمى.

وقال الشامسي مع مرور الوقت سيكون لاعبو الفريق في أتم درجات الجاهزية لمباريات الموسم الكروي الجديد والتي ستفتتح بمباريات تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة حيث وضعت القرعة فريق الحمرية ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه البطائح والإمارات والعربي ودبا الحصن والتعاون، وأعتقد أن لاعبي الفريق قادرون على خطف البطاقة الوحيدة عن هذه المجموعة على الرغم من صعوبتها.

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