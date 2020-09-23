شباب الأهلي يطارد الحلم الآسيوي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يلتقي شباب الأهلي مع الهلال السعودي وباختاكور الأوزبكي مع شاهر خودرو في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، والتي لا بديل فيها أمام شباب الأهلي سوى الفوز فقط، وانتظار هدية من شاهر خودرو، بتحقيقه الفوز أو التعادل مع باختاكور.

بينما ستكون الجولة تحصيل حاصل لكل من الهلال، بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ 16 للبطولة القارية، وشاهر خودرو، بعد أن ودع المنافسة على التأهل، باحتلاله المركز الرابع الأخير من دون نقاط، في الوقت الذي يتصدر فيه الهلال الترتيب برصيد 11 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن باختاكور بالمركز الثاني، و4 نقاط عن شباب الأهلي بالمركز الرابع.

يرى الكثيرون أن أمل شباب الأهلي لا يزال قائماً حسابياً فقط، مع إمكانية تحقيق الفوز على الهلال، في ظل تأثر حامل اللقب سلبياً بغياب مجموعة كبيرة من لاعبيه لإصابتهم بفيروس كورونا، إلا أنهم يرجحون كفة باختاكور، لتحقيق فوز سهل على شاهر خودرو الأكثر ضعفاً في دور المجموعات، والذي لم يسجل أي هدف حتى الآن، والذي استفاد من ظروف الهلال، ليحقق نقطته الأولى بدوري أبطال آسيا، بعد تعادلهما السلبي في الجولة الخامسة.

تجدر الإشارة إلى أنه حال تعادل شباب الأهلي وخسارة باختاكور، سيتساوى الفريقان في عدد النقاط، إلا أن فارق الأهداف وكذلك المواجهات المباشرة، ترجح كفة الفريق الأوزبكي، وهو ما يؤكد أن على «فرسان دبي» التحلي بالروح القتالية، وبذل أقصى ما لديهم من جهد، وتقديم مستوى أفضل من ظهورهم الأخير في الجولة الخامسة، وذلك لتحقيق الفوز، وانتظار هدية من الفريق الإيراني.

من جهة أخرى أعلن شباب الأهلي رسمياً، عن تعاقده مع الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، بنظام الإعارة، ليدافع اللاعب عن شعار «فرسان دبي» للموسم الثاني على التوالي.

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