سلمان بن إبراهيم: الإمارات قدمت دعماً مميزاً لكرة الصالات العربية

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الإمارات قامت بعمل متميز في تطوير لعبة كرة قدم الصالات على الصعيدين المحلي والخارجي، خصوصاً في الوطن العربي من خلال البرنامج الثقافي التطويري في فترة توقف النشاط جراء جائحة كورونا في العالم أجمع، جاء ذلك خلال مشاركته الندوة الافتراضية أول من أمس عبر الاتصال الرقمي عن بعد بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ونائبه عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات في ختام فعاليات برنامج المحاضرات التطويرية التي استمرت قرابة 4 أشهر.

وافتتح رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجلسة مؤكداً أن كرة قدم الصالات جزء أصيل من عائلة كرة القدم، وأن الاتحاد الآسيوي يوليها جل اهتمامه، متمنياً مزيداً من الانتشار للعبة مع الكرة الشاطئية وكرة القدم النسائية، وأشاد بجهود اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بالإمارات، والمبادرة التي قامت بها لتطوير اللعبة على مستوى الوطن العربي الكبير، مشيراً إلى أن الاتحاد الآسيوي يشجع مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تطوير مستوى المسابقات والمنتخبات الوطنية، وتساعد في الوصول إلى العالمية، وتوجه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالشكر إلى اللجنة التنفيذية لكرة الصالات في الإمارات، ووعد بتقديم الاتحاد الآسيوي للعون والمساندة لمثل هذه المبادرات التطويرية التي تصب في المصلحة العامة للعبة.

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