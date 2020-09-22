الحزامي يتفقد المنشآت الرياضية بنادي خورفكان

المصدر: خورفكان – محمد فضل

قام عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بزيارة لنادي خورفكان لكرة القدم، وتفقد سير العمل الخاص بتجهيزات المنشآت الرياضية ونسبة الإنجاز فيها، بالإضافة إلى تفقد المرافق الداخلية والخدمية للاستاد، ورافق الحزامي عبدالله سلطان الحمادي عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي رئيس لجنة الاحتراف، وسعيد علي العاجل الخبير الرياضي بالمجلس، وكان في استقبالهم خليل غانم الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم.

ووجه خليل غانم الشكر لرئيس مجلس الشارقة لزيارته المتكررة لأندية الإمارة، والوقوف على احتياجاتها قبيل انطلاقة الموسم الكروي الجديد، مشيراً إلى أن العمل بالنادي يسير على قدم وساق، والتجهيزات لانطلاقة مباريات الموسم المقبل بلغت ذروتها.

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