اتحاد الكرة الإماراتي يُشارك في اجتماع «فيفا» لمسؤولي تقنية الفيديو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك اتحاد الإمارات لكرة القدم متمثلاً بعلي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة قضاة الملاعب وصالح المرزوقي عضو اللجنة، وعلي الطريفي مدير إدارة قضاة الملاعب وخالد الدوخي المدير الفني وعبدالواحد خاطر فني قضاة الملاعب في اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع الاتحادات الوطنية الأعضاء المُطبقة لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) الذي عُقد أمس عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور ماسيمو بوساكا مدير إدارة قضاة الملاعب بـ«فيفا»، ومايك فان مدير تطوير تقنية الفيديو بـ«فيفا».

وتناول الاجتماع مراجعة هيكلية مشروع الـ «VAR» وجهات الاتصال المختصة به، خاصة بعد انتقال عملية الإشراف عليه من المجلس الدولي التشريعي «IFAB» إلى إدارة قضاة الملاعب بالاتحاد الدولي، ومراجعة متطلبات تنفيذ بروتوكول حكم الفيديو المساعد، وإمكانية تسهيل إجراءات الاعتماد ومنح الموافقة للاتحادات الراغبة في تطبيق التقنية، والدعم الذي يقدمه الاتحاد الدولي في هذا الشأن من خلال عقده لدورات وورش عمل تعليمية وتطويرية بالإضافة لبرامج التعليم التي يوفرها للاتحادات الوطنية الأعضاء.

كما ناقش الاجتماع سُبل الدعم المقدمة من «فيفا» والمتعلقة بتطوير الأجهزة والبرامج المستخدمة في تطبيق التقنية ومدى إمكانية تقليص المتطلبات التكنولوجية لتنفيذ التقنية، وذلك حسب إمكانيات التصوير والبث التلفزيوني وأعداد الكاميرات المتاحة في كل اتحاد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز