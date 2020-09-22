سواريز وكايو وماجد ناصر مرشحون لجائزة أفضل لاعبي الجولة 5 الآسيوية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويلتون سواريز وكايو لوكاس مهاجما الشارقة، وماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، للفوز بجائزة تويوتا للجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة، ضمن 8 لاعبين اختارهم الاتحاد اعتماداً على إحصائيات شركة أوبتا، للتنافس على الجائزة، وطلب الاتحاد الآسيوي من الجماهير، المشاركة في التصويت، واختيار اللاعب الأفضل حتى يوم الخميس المقبل.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن سواريز يتصدر قائمة اللاعبين الثمانية، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك"، وقاد من خلالها الشارقة إلى تحقيق الفوز على التعاون السعودي بنتيجة 6-0، وإلى أن أهداف سواريز الثلاثة، سجلت من 4 تسديدات على المرمى، إلى جانب فوزه في 4 مواجهات فردية، وصناعته فرصتين للتسجيل، ليجمع 9.5 نقطة.

فيما بين أن كايو، نجح في تسجيل هدف خلال المباراة، وصنع هدف لزملاءه، ومرر 39 تمريرة ناجحة خلال المباراة، ونجح في 6 مراوغات، وفاز في 7 مواجهات فردية، وسدد 4 محاولات على المرمى، وصنع 4 فرص لزملاءه، ليجمع 8.4 نقطة، وأن ماجد ناصر، يتواجد كذلك في القائمة، بعدما جمع 7.6 نقطة، بالمحافظة على نظافة شباكه في المباراة أمام باختاكور.

وضمت القائمة أيضاً العراقي مازن فياض لاعب نادي الشرطة، والذي كان مرشحاً كذلك في الجولة الرابعة، بعدما سجل هدف فريقه في المباراة التي تعادل خلالها مع الاستقلال الإيراني 1-1، وجاء هدف فياض البالغ من العمر 23 عاماً في الدقيقة 26 من المباراة، كما سدد اللاعب 4 محاولات، وفاز في 6 مواجهات فردية، وأكمل 4 مراوغات، وصنع فرصة لزملاءه، ليجمع 8.1 نقطة.

ومن ضمن المرشحين لاعب نادي النصر السعودي خالد الغنام، الذي سجل هدف الفريق في المباراة التي تعادل خلالها مع السد 1-1 ضمن المجموعة الرابعة، وفاز اللاعب في 11 مواجهة فردية، ونجح في 5 مراوغات، وصنع فرصة لزملاءه، ليجمع 7.7 نقطة.

كذلك تتضمن قائمة المرشحين مهدي علي فارمازي لاعب شاهر خودرو الإيراني، والذي حصل على 7.6 نقطة، وعلي فائز لاعب الشرطة الذي حصل على 7.1 نقطة، ومهدي تركمان لاعب سيباهان، والذي حصل على 7.6 نقطة.

الجدير بالذكر، أن خالد باوزير لاعب الشارقة، كان قد اختير للفوز بالجائزة عن الجولة الرابعة.

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