"الآسيوي": المواجهات المباشرة تحسم التأهل في حال التساوي في النقاط

المصدر: البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً، عن كيفية تحديد الترتيب النهائي في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، مع إمكانية تساوي أكثر من نادي في عدد النقاط، مع نهاية الجولة السادسة الأخيرة، والتي تقام على مدار غداً وبعد غدً.

وضرب الاتحاد الآسيوي مثلاً على ذلك، بالإشارة إلى أن المجموعة الثالثة، تشهد تصدر الدحيل للترتيب برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من الشارقة وبيرسيبوليس، و6 للتعاون السعودي، بعدما تعادل الشارقة وبيرسيبوليس في المواجهة الأولى بينهما بنتيجة 2-2، وفي حالة انتهاء المباراة بينهما بعد غدٍ الخميس بالتعادل وفوز أو تعادل الدحيل مع التعاون، فإنه يتم اللجوء إلى المادة 10.5 لتحديد الترتيب النهائي.

وأوضح الاتحاد القاري أن بنود المادة 10.5، تقضي بأن يتم تحديد ترتيب الفرق وفق الرصيد الأعلى من النقاط التي حصل عليها كل فريق في المباريات بين الفرق المشاركة، وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر بالنقاط بعد انتهاء منافسات المجموعة، يتم تطبيق معيار المواجهات المباشرة، ليكون الحسم من خلال العدد الأكبر من النقاط التي يتم الحصول عليها في المباريات التي جمعت بين الأندية المعنية، وفي حالة استمرار التساوي، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف في المباريات التي جمعت بين الأندية المعنية، ثم العدد الأعلى من الأهداف المسجلة في المباريات التي جمعت بين الأندية المعنية.

وبعد تطبيق معيار المواجهات المباشرة، إذا استمر التعادل بين فريقين أو أكثر، يتم إعادة تطبيق معيار المواجهات المباشرة على الفرق التي استمر التعادل بينها لتحديد الترتيب النهائي، وإذا لم يتم حسم التعادل، فإنه يتم اللجوء إلى معيار مجموع نتائج المجموعة، ويتم من خلاله اللجوء إلى فارق الأهداف، ثم العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة، وبعدها اللجوء إلى ركلات الترجيح في حالة تواجد كلا الفريقين على أرض الملعب، وأخيراً العدد الأقل من النقاط بحسب عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي حصل عليها كل فريق في دور المجموعات، أو النادي الذي يمثل الاتحاد الوطني صاحب الترتيب الأعلى في تصنيف مسابقات الأندية

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