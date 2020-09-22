زاراغوسا: المباراة ذات طابع خاص لادواردو في مواجهة فريقه السابق

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يواصل شباب الأهلي، تدريباته استعداداً للقاء الهلال السعودي في العاشرة من مساء غداً بتوقيت الإمارات، في الجولة السادسة الأخيرة والحاسمة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، والتي لا بديل فيها أمام شباب الأهلي سوى الفوز فقط، وانتظار هدية من شاهر خودرو الإيراني عندما يلتقي باختاكور الأوزبكي في نفس التوقيت.

ويحتاج شباب الأهلي إلى الفوز فقط على الهلال، على أن يتعادل أو يخسر باختاكور أمام شاهر خودرو، فيما يصب تعادل شباب الأهلي والهلال، في مصلحة باختاكور، إذ يتساوى "فرسان دبي" في هذه الحالة مع الفريق الأوزبكي في عدد النقاط، إلا أن فارق المواجهات المباشرة والأهداف، سيرجحان كفة باختاكور.

وقال الاسباني جيراراد زاراغوسا، مدرب شباب الأهلي: "بالنسبة لنا المباراة، تعتبر صعبة ومهمة في نفس الوقت، ونحتاج لتحقيق الفوز حتى تبقى آمالنا قائمة في التأهل، وحققنا تقدماً جيداً في الفترة السابقة، وصلنا إلى هنا، والفريق لا يملك أي نقطة، والآن لدينا 7 نقاط ونسعى لحصد المزيد".

وأضاف: "الهلال فريق كبير يستحق كل الاحترام، ومن الصعب على أي فريق أن يعيش مثل هذه الأوضاع، لكن الهلال لديه لاعبين جيدين ومواهب جديدة يمكنه الاعتماد عليهم، وأتمنى الشفاء لكل المصابين منهم، وآمل أن يتعافوا ويعودوا إلى الملعب سريعاً، ونحن بدورنا سنسعى للحفاظ على نظافة شباكنا كما فعلنا في المواجهتين السابقتين، لأن عدم السماح بالتسجيل في شباكك أمر مهم، ويتيح لك فرصة تحقيق الفوز، خاصة في مباراة اليوم".

وأختتم زاراغوسا: "سيكون وضع مباراة اليوم مختلفاً لأننا في حاجة إلى النقاط الثلاث، ونحن نسعى للتفوق على منافسنا، ولذا هيأنا اللاعبين ذهنياً وعقلياً لخوض هذه المباراة المهمة، والتي تعتبر ذات طابع خاص للاعبنا كارلوس ادواردو في مواجهة فريقه السابق الهلال، بعدما تعافى اللاعب من الإصابة وأصبح جاهزاً وقدم مردود اًجيداً وننتظر منه المزيد، وثقتنا كبيرة في قدرته على صناعة الفارق ونتمنى له التوفيق".

ومن جانبه، قال وليد عباس مدافع شباب الأهلي: "أتمنى الشفاء للاعبي الهلال، وفريقنا يتطور من مباراة لأخرى، وبغض النظر عن غيابات الهلال، فهو فريق كبير ويملك لاعبين مميزين ولا يجب الاستهانة به، ونسعى لتحقيق الفوز لأن التعادل لن يخدمنا، وسنبذل كل ما نملك للوصول لهدفنا، وسر تألق فريقنا أننا نلعب بروح مجموعة، ولدينا لاعبين دوليين هم أعمدة الفريق، إضافة إلى وجود لاعبين صغار موهوبين يقدمون مستويات متميزة، وأتمنى الاستمرار على هذا النسق، وأن يتطور الفريق أكثر ويحصد نتائج أفضل"

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز