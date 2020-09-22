شباب الأهلي يرحب بعودة كارتابيا بفيديو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن شباب الأهلي رسمياً، تعاقده مع الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، بنظام الإعارة، ليدافع اللاعب عن شعار "فرسان دبي" للموسم الثاني على التوالي، ورحب بعودة اللاعب من خلال فيديو تم بثه عبر الحساب الرسمي للنادي على "تويتر"

ومن جانبه، أعرب اللاعب عن سعادته بالعودة لصفوف شباب الأهلي، بعدما ظهر في صفوف الفريق في الموسم الأخير، حيث تم التعاقد معه في صيف 2019، بنظام الإعارة.

وينتظر أن يتم قيد كارتابيا في قائمة شباب الأهلي بديلاً للبرازيلي ليوناردو، والذي أجرى مؤخراً عملية جراحية لعلاج أنكل القدم، ويتوقع أن يغيب على أثرها لفترة طويلة عن الملاعب.

وتضم قائمة اللاعبين الأجانب في شباب الأهلي حالياً كل من البرازيلي كارلوس أدواردو، والمنضم مؤخراً من الهلال السعودي، وكارتابيا، والاسباني بيدرو كوندي، وما يزال البحث جارياً عن لاعب أجنبي رابع.

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