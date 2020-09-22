الذئاب.. رحلة البحث عن الأجنبي الرابع

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

يظل موضوع التعاقد مع الأجنبي الرابع الشغل الشاغل لشركة كرة القدم بنادي الفجيرة والتي تسابق الزمن من اجل ضم رابع المحترفين إلى فريق «الذئاب» والذي سيلتحق بالثلاثي التونسي فراس بالعربي، الذي كان آخر المنضمين للفريق، والبرازيلي روزا وزميله رولي بونوفاسيا لاعب منتخب كراساو.

ومنح تأجيل الموسم الكروي لشهر أكتوبر المقبل الفرصة للجهاز الفني لنادي الفجيرة بقيادة الصربي غوران لدراسة عدد من الأسماء وتحديد الخانة التي يحتاجها المدرب خصوصاً وأن التعاقد مع أي لاعب جديد يكون محور اهتمام الجماهير والإدارة و لابد وأن يتمتع الوافد الجديد بمستوى عال يستفيد منه الفريق خلال مشوار موسم دوري الخليج العربي المقبل.

نجاح

ونجحت شركة كرة القدم بنادي الفجيرة برئاسة ناصر اليماحي في العمل بشكل جيد خلال الانتقالات الأخيرة، حيث تعاقدت حتى الآن مع نخبة من اللاعبين الذين يتمتعون بقدرات عالية حيث وضح ذلك جلياً خلال المباريات الودية التي خاضها «الذئاب» حتى الآن إلى جانب الروح العالية والمعنويات المرتفعة التي تسود التدريبات والتمارين اليومية.

ويشير عبدالله احمد بن قانون نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي بنادي الفجيرة بأن التريث في حسم ملف الأجنبي الرابع مطلوب بشده منوهاً إلى أن شركة كرة القدم وبالتشاور مع الجهاز الفني واللجنة الفنية بالنادي تراجع حاليا اكثر من اسم لاعب وبالتأكيد سنصل إلى اللاعب الذي يستطيع أن يلبي طموحات جماهير «الذئاب» وأعتقد أنه سيندمج ويتجانس سريعاً مع بقية زملائه اللاعبين في ظل الأجواء المثالية الحالية التي تسود تدريبات الفريق.

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