بنجامين: الظفرة أكرمني والرد بالملعب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد الغاني بنجامين إيم لاعب الظفرة المقيد في فئة «المقيم»، فخره بالحصول على عقد مدته 3 سنوات مع ناديه، ذاكراً أنه اجتهد خلال الموسم الماضي لإقناع الجهازين الفني والإداري بقدراته الكروية ونيل الفرصة الكافية لإثبات قدراته في الكرة الإماراتية، مضيفاً أنه يرغب في رد كرم الظفرة معه بالعطاء داخل الملعب، والمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق العديد من الانتصارات التي تسعد جماهير النادي.

وقال بنجامين «20 عاماً» في حديث مع «البيان الرياضي» إن إدارة النادي منحته دفعة معنوية كبيرة عندما قدمت له عرضاً بتجديد عقده، وأضاف: أعتبر أن الظفرة أكرمني بهذا العرض، لذلك لم أتردد في الموافقة، خاصة أنني أشعر براحة نفسية كبيرة سببها المعاملة الجيدة التي أحظى بها، النادي وفر لي سكناً خاصاً ودعمني منذ بداية انضمامي إليه رغم افتقادي للخبرة، ومنحنى الظفرة الكثير من الاهتمام والتقدير، لذلك أعد جميع المسؤولين وجماهير النادي بأن أبذل قصارى جهدي حتى أكون على قدر الثقة التي حظيت بها وتقديراً للمعاملة التي وجدتها.

طموح

وأشار اللاعب الغاني الذي انضم لكشوفات الظفرة مع بداية الموسم الماضي ونجح في نيل فرصة اللعب خلال عدد من المباريات إلى أنه يمتلك طموحاً كبيراً في عالم المستديرة، ويرغب في إن يصنع اسماً بارزاً، وأن يترك بصمته في دوري الخليج العربي وبقية المنافسات المحلية، وأضاف: تركيزي حالياً على كيفية التواجد في التشكيلة الأساسية للفريق، لأن المنافسة صعبة في وجود مجموعة من اللاعبين المتميزين، لكن طموحي أكبر من ذلك بكثير وبالمزيد من الاجتهاد يمكنني تحقيق كل أهدافي.

وعن مدى جاهزية فريقه للموسم الجديد قال: إعدادنا لهذا الموسم بدأ منذ لحظة توقف المنافسات في الموسم الماضي ولاحظت أن الجميع كان يتمتع بلياقة جيدة، لكننا ما زلنا في حاجة إلى المزيد من التدريبات والمباريات .

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