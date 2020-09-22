شباب الأهلي.. حلم التأهل الآسيوي مستمر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لا يزال حلم التأهل إلى دور الستة عشر ممكناً أمام شباب الأهلي، وإن كانت الحسابات باتت صعبة بعض الشيء عقب تعادل أول من أمس أمام باختاكور الأوزبكي، حيث يتعين على «فرسان دبي» الفوز فقط على الهلال السعودي في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية غداً، على أن يخسر باختاكور الأوزبكي أو يتعادل أمام شاهر خودرو الإيراني، في المباراة التي تقام في التوقيت نفسه.

ويرى الكثيرون أن أمل شباب الأهلي لا يزال قائماً حسابياً، إلا أنه من الصعب تحقيقه، إذ رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها فريق الهلال مع تفشي فيروس كورونا بين صفوف لاعبيه، إلا أن حامل اللقب، لا يزال قوياً ولديه البدلاء القادرون على تعويض أي نقص، وإذا نجح «فرسان دبي» في تحقيق الفوز غداً، والوصول إلى 10 نقاط، ستكون العقبة الأكثر أهمية أمام تحقيق هدف التأهل، مدى إمكانية فوز أو تعادل شاهر خودرو أمام باختاكور.

الأكثر ضعفاً

أثبت الفريق الإيراني، أنه الأكثر ضعفاً في كل فرق مجموعات غرب آسيا، بعدما ودع المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية، بدون أن يسجل هدفاً واحداً، ليتذيل ترتيب المجموعة الثانية، بنقطة واحدة حصل عليها من تعادله السلبي أول من أمس، مع الهلال الذي نال أولى بطاقات الوصول إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا عن المجموعة بوصوله إلى 11 نقطة، وتتوقع الأغلبية أن باختاكور الأكثر تنظيماً وقوة، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط، لن يجد صعوبة في تحقيق الفوز مع شاهر خودرو، والوصول إلى الدور التالي.

وحتى إذا تعادل باختاكور مع شاهر خودرو، سيكون شباب الأهلي، مطالباً بالفوز ، وهو أمر يبدو من الصعب تحقيقه على ضوء المستوى الذي قدمه لاعبو شباب الأهلي أول من أمس، واعتماد مدربه جيرارد زاراغوسا، على الأداء الدفاعي، والذي لم يرض عشاق «فرسان دبي»، ولكنه كان مرضياً للمدرب الإسباني.

مواجهة صعبة

يقول جيراراد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي: «كانت مباراتنا أمام باختاكور صعبة جداً، لأننا تقابلنا مع فريق لعب 9 مباريات رسمية في الدوري الأوزبكي، وتسبب لنا بتحديات كبيرة، خاصة في الجانب البدني، ورغم أن باختاكور كان يعتمد على التمريرات السريعة، ولكننا نجحنا في التعامل معه، وقمنا بصنع بعض الفرص الخطيرة أمام المرمى، وهذا ما يهم، وبشكل عام نحن راضون، بعدما بدأنا المنافسة دون نقاط، والآن حصلنا على 7 نقاط من ثلاث مباريات، ولا زالت آمالنا قائمة في المنافسة».

وأضاف: «قمنا بعمل تغييرات على التشكيلة التي بدأت المباراة، وخلال المباراة استعملنا كافة التبديلات، لأننا نريد أن ننهي المباراة بذات النسق الذي بدأنا به، وفي المباراة الأخيرة أمام الهلال سنحاول على الأقل تحقيق الفوز، مع العلم أن الهلال أظهر أمام شاهر خودرو، أنه لم يتأثر بالغيابات الكثيرة نتيجة إصابة عدة لاعبين بفيروس كورونا، ونحن نؤمن بقدرتنا على التأهل إلى الدور الثاني، وسنواصل المحاولة حتى النهاية».

مباراة جيدة

في المقابل، قال شوتا أرفيلادزه مدرب باختاكور: «بشكل عام قدمنا مباراة جيدة للغاية، ولكننا لم ننجح في إنهاء الهجمات وتسجيل الأهداف، وكنا الطرف الأكثر سيطرة على الكرة، ولسوء الحظ لم نستغل الفرص، وكان يمكن أن نحسم الفوز في أي وقت حتى الثواني الأخيرة، والآن مصيرنا في أيدينا، وينبغي أن ننجز المهمة في المباراة الأخيرة أمام خودرو».

وأنهى تصريحاته قائلاً: «أنا غير قلق من عدم نجاحنا في التسجيل واستغلال الفرص في آخر مباراتين، لأنه في كرة القدم يجب أن تصنع الفرص كي تسجل، ونحن بالفعل صنعنا الكثير من الفرص الخطيرة».

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