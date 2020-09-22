غوارديولا شغف الإنجازات مع «السماوي»

المصدر: (لندن- وكالات)

تحولت علاقة الإسباني غوارديولا وفريق مانشستر سيتي إلى عشق مستمر، حيث لا يرغب أي طرف في فك الارتباط، وهي رغبة جماهير «القمر السماوي» نفسها، التي تتغنى بإنجازات «بيب» المدير الفني للفريق في كل وقت، حيث نجح في قيادة الفريق للفوز بالدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي، و3 ألقاب لكأس الرابطة ، خلال توليه المسؤولية.وأكد غوارديولا أنه يود البقاء لفترة طويلة مديراً فنياً للفريق، وقال «أود البقاء لفترة أطول هنا إنه مكان أحب أن أكون به، لكن عليّ أن أستحقه أولاً، لقد حافظوا على المعايير خلال العقد الماضي، وعليّ أن أحافظ عليها».

وينتهي عقد غوارديولا، نهاية موسم 2020-2021، ولكنه أشار إلى أنه لا يزال لديه شغف للاستمرار في تحقيق الإنجازات، متمنياً تقديم موسم جيد، وقال « إدارة النادي تسمح لي بالقيام بعملي بأفضل ما يمكنني مع طاقم العمل واللاعبين، وأعتقد أن ذلك سيستمر، وأمامنا مباراة كل ثلاثة أيام، لذلك ليس لدينا الكثير من الوقت للتفكير في أمورأخرى ».

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