شباب الأهلي يطمئن جماهيره على إصابة العطاس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

طمأن نادي شباب الأهلي، جمهور فريقه الأول لكرة القدم، على إصابة لاعبه أحمد العطاس، والتي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام باختاكور الأوزبكي في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وأعلن شباب الأهلي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن الجهاز الطبي للنادي، قام بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة للاطمئنان على حالة اللاعب أحمد العطاس بعد اصابته في مباراة باختاكور.

وأشار النادي إلى أن اللاعب تلقى العلاج اللازم عقب تشخيص الإصابة، وتمنى النادي سرعة تعافى اللاعب من الإصابة، والعودة لمواصلة نشاطه مع الفريق الأول للكرة.

والجدير بالذكر، أن العطاس، شارك في الدقيقة 53 من المباراة، ولكنه تعرض للإصابة بعد 23 دقيقة فقط، واضطر الجهاز الفني لشباب الأهلي إلى تغييره، والدفع باللاعب الاسباني بيدرو كوندي.

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