الوصل يهزم عجمان بالخمسة ودياً

المصدر: دبي-علي شدهان

حقق فريق الوصل الأول لكرة القدم، فوزا عريضا وبخمسة أهداف لهدف على ضيفه عجمان في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم بزعبيل في إطار الاستعداد لبطولات الموسم الجديد.

الظهور الأول

وشهدت المباراة الظهور الأول للقادم الجديد لصفوف الوصل جواو فغيريدو.

خماسية الوصل

سجل خماسية الوصل، محترفه الأرجنتيني اوروز (ق11)، ومحترفه البرازيلي الجديد جواو فيغريدو (ق48)، ومحترفه البرازيلي رونالدو منديز (ق55)، ومحترفه البرازيلي ماتيوس دي سيلفا (ق87)، ووليد درويش (ق90)، فيما سجل عجمان هدفه الوحيد في الدقيقة 71 من زمن المباراة.

الودية الرابعة

وتعد مباراة اليوم، الودية الرابعة التي خاضها الوصل تحضيرا للموسم الجديد، حيث سبق له مواجهة الفجيرة في وديتين، وشباب الاهلي في ودية واحدة.

لقاء مهم

كما يشتمل برنامج وديات الوصل، على خوض مباراة مهمة أمام ضيفه الجزيرة يوم الجمعة المقبل.

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