وليد عباس وماجد ناصر يتمسكان بحظوظ شباب الأهلي في التأهل

المصدر: دبي - البيان لرياضي

أشار وليد عباس لاعب شباب الأهلي، إلى أن حظوظه فريقه بالتأهل قوية، رغم المواجهة الصعبة التي ستجمعه أمام الهلال السعودي، الأربعاء، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وقال عباس: «لعبنا مباراة تكتيكية عالية المستوى أمام باختاكور الأوزبكي في الجولة الخامسة، على أمل تسجيل هدف في أي لحظة من هجمات مرتدة، لكن التوفيق لم يحالفنا في هذا اللقاء».

وأضاف: «حظوظنا ما زالت قائمة بالتأهل، ولدينا مباراة صعبة في الجولة القادمة، وأمامنا تحدٍ آخر، وهو العامل البدني، الذي سيضاعف من حجم المسؤولية علينا، نطمح بالخروج بنتيجة إيجابية، ونحافظ على آمالنا بالبقاء في المنافسة».

ومن جهته، أعرب ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، عن ثقته من إمكانية التأهل، وقال: «أريد أن أشكر زملائي على المستوى الرائع الذي قدموه من الدفاع للهجوم، وحاولنا ما بوسعنا، ونحن سعداء بالنقطة التي حصلنا عليها».

وأوضح: «الكل يعلم أننا كنا نفتقد لخوض المباريات التنافسية، وأن دوري أبطال آسيا تضم نخبة الأندية في قارة آسيا، ونحن نتحسن من ناحية الإيقاع، ولكن لم نصل بعد إلى مستوانا الحقيقي».

وأردف: «المباراة المقبلة مهمة جداً بالنسبة لنا، وللهلال أيضاً، وستكون مباراة صعبة، لأن الفريق المقابل هو حامل اللقب».

وختم: «صحيح أن الهلال يمر بفترة صعبة، ولكنهم ما زالوا متماسكين، لأن الهلال فريق رائع، وسوف نقدم أفضل ما بوسعنا أمامهم، ونحاول تقديم مستوى أفضل من مباراتنا الأخيرة».

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