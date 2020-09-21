(جواو الوصل) يجتاز الفحص الطبي

المصدر: دبي- علي شدهان

اجتاز البرازيلي جواو فغيريدو، الفحص الطبي الذي جرى له عقب وصوله إلى دبي تمهيدا لإعلان انضمامه رسميا إلى صفوف فريق الوصل الأول لكرة القدم، بديلا لمواطنه ويلتون سواريز الذي عاد إلى فريقه السابق، الشارقة.

اكتمال العقد

وبذلك، يكمل جواو عقد رباعي المحترفين الأجانب في فريق الوصل، والذي بات يضم إلى جانب جواو، الأرجنتيني نيكولاس اوروز، والبرازيلي سانتوس نيريس ومواطنه رونالدو منديز.

24 عاما

ويبلغ جواو 24 عاما، ويجيد اللعب في مركز الهجوم الذي حظي باهتمام كبير من قبل إدارة نادي الوصل بهدف تأمينه بلاعبين مميزين، وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفهود بقيادة الروماني ريجيكامب.

38 مباراة

وخاض جواو مع فريقه السابق كريت اليوناني 38 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا، وصنع أكثر من هدف لمصلحة كريت.

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