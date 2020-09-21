ماجد المهيري: الحمرية يستعد بقوة للموسم الجديد

المصدر: الشارقة - محمد فضل

أكد ماجد المهيري المشرف على فريق الحمرية أن فريقه يستعد بقوة للموسم الجديد وأن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب التونسي غازي الغرايري لا يزال يواصل عملية تدوير اللاعبين، وذلك من خلال التمارين أو عبر المباريات الودية، مشيراً إلى أن الغرايري يهدف إلى تجهيز كل لاعبي الفريق سواء أكانوا أساسيين أم حتى أولئك الذين يتواجدون في دكة الاحتياط، فهو مدرب خبير ولا يوجد في قاموسه لاعب احتياط أو أساسي، ويجب أن يكون الجميع على مستوى كبير من الجاهزية.

وحول تقييمه للمحترفين الأجانب والمقيمين في الفريق الأول قال المهيري إن انتدابات النادي تمت وفقاً لرؤية إدارة النادي برئاسة جمعة الشامسي رئيس مجلس الإدارة وبقية أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بالتشاور مع الجهاز الفني، لافتاً إلى أن المحترف البرازيلي التون خوزيه القادم من الدوري السعودي قبل أيام بدأ في التأقلم سريعاً مع بقية لاعبي الفريق، وذلك من خلال مشاركته في تدريبات الفريق، وفيما يتعلق بمواطنه رفائيل سنتياغو فهو لاعب هداف بعد أن أبلى بلاءً حسناً مع دبا الحصن خلال الموسم الأخير الذي ألغي بسبب تفشي فيروس «كورونا».

وأشاد المهيري أيضاً باللاعبين المقيمين والمواطنين الذين انضموا حديثاً لكشوفات الفريق، مشيراً إلى أن معظمهم قادم من أندية تتواجد بدوري الخليج العربي، ولذلك ستكون الاستفادة منهم كبيرة عندما يحين موعد مباريات الفريق الرسمية في أكتوبر المقبل.

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