خالد باوزير أفضل لاعب في الجولة الرابعة لدوري الأبطال

المصدر: دبي -البيان الرياضي

فاز خالد باوزير لاعب نادي الشارقة، بجائزة لاعب تويوتا للأسبوع في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، حسب تصويت الجمهور.

جاء ذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه باوزير في المباراة التي فاز فيها فريقه على الدحيل 4-2 ضمن منافسات المجموعة الثالثة، حيث جمع 7.6 نقاط في إحصائية المباراة.

وقام الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتطوير مسابقة لاعب تويوتا للأسبوع، من خلال عرض اللاعبين الثمانية الذين برزوا حسب الإحصائيات التي تم تسجيلها من قبل شركة أوبتا للإحصائيات، ومنح الفرصة للجماهير من أجل المشاركة في اختيار اللاعب الأفضل.

وكان على رأس المرشحين هذا الأسبوع مهاجم نادي السد بغداد بونجاح، الذي سجل هدفين في المباراة التي تغلب فيها الفريق على العين الإماراتي 4-0، ونجح بونجاح هداف البطولة عام 2018 في صنع هدف ليجمع 8.8 نقاط.

وبرز في هذه الجولة أيضاً الأسترالي براد جونز حارس مرمى نادي النصر السعودي، والذي كان أيضاً مرشحاً في الجولة الثالثة، بعدما قدم مستوى مميزاً للمباراة الثانية على التوالي.

فقد حافظ جونز على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي، وقام بعمل 8 تصديات، ليحصل على 8.5 نقاط.

وضمت قائمة المرشحين لاعب الهلال أمير كردي، الذي لعب في مركز الظهير الأيمن مكان محمد البريك الذي يغيب عن الفريق بسبب إصابته بفيروس كوفيد-19، وقدم كردي مستوى مميزاً للمباراة الثانية على التوالي أمام باختاكور.

وكانت نسبة دقة تمريرات كردي 96.7% وصنع فرصتين لزملائه، وقطع الكرة 4 مرات، ليجمع 8.4 نقاط.

وكان المرشح الرابع لاعب آخر من السد هو أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا عام 2019، حيث سجل هدفاً في مرمى العين، وصنع 3 فرص لزملائه ومرر 33 تمريرة ناجحة، وكسب 5 مخالفات، ليجمع 7.9 نقاط.

وتضمنت قائمة المرشحين مازن فياض لاعب الشرطة العراقي الذي حصل على 7.7 نقاط، وحسن كادش الظهير الأيمن لنادي التعاون الذي جمع 7.6 نقاط. وبرز أيضاً مهاجم الدحيل المعز علي، والذي حصل على 7.6 نقاط.

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