الهلال إلى دور الـ 16 «الآسيوي» رغم أنف «كورونا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تأهل الهلال السعودي «حامل اللقب»، إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، رغم أنف فيروس «كورونا»، الذي أصاب 15 لاعباً من الفريق، ووصل الهلال إلى النقطة 11، في صدارة المجموعة الثانية، بتعادله سلبياً أمس مع شاهر خودرو الإيراني، في الجولة الخامسة.

من ناحية اخرى اطمأن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة على بعثات أنديتنا المشاركة في البطولة، وأكد خلال اتصالات هاتفية برؤساء بعثات العين، وشباب الأهلي والشارقة حرص الاتحاد على توفير كل احتياجاتها وتقديم كل الدعم لها خلال البطولة، مشيداً بالتزام أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي المعتمد من الاتحاد الآسيوي. وكان اتحاد الكرة حرص على إرسال فريق عمل إداري وطبي لمرافقة أنديتنا في البطولة لمتابعة وتسهيل كافة الأمور الإدارية والطبية بالتنسيق والمتابعة مع لجان البطولة.

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