الشارقة يتحدى التعاون السعودي آسيوياً اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم، وطلحة عبدالله

يخوض فريق الشارقة في العاشرة من مساء اليوم مباراة الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا أمام التعاون السعودي وهي مواجهة مفصلية للفريقين، وخاصة الشارقة صاحب الـ4 نقاط والذي يلعب على الفوز فقط للإبقاء على حظوظه حتى الجولة الأخيرة الخميس المقبل، وفي رصيد التعاون السعودي 6 نقاط من فوزين على الشارقة والدحيل في الجولتين الأولى والثانية فيما خسر من بيرسيليوس مرتين آخرهما الجمعة الماضية، وبرغم تأخر الشارقة في ترتيب مجموعته، إلا أن فوزه العريض في الجولة الماضية على الدحيل 4- 2، زاد من حظوظه في التأهل لكونه يواجه التعاون اليوم ثم بيرسيليوس في الجولة الأخيرة. وتشهد المجموعة الثالثة مباراة مهمة في السابعة مساء بين متصدر الترتيب بيرسيليوس صاحب الـ7 نقاط والدحيل «6 نقاط».

معنويات

يدخل الشارقة مواجهة اليوم بوضعية أفضل ومعنويات عالية بعد الفوز على الدحيل، حيث استوفى كل من شوكروف ومحمد عبدالباسط الإيقاف وأصبحا مؤهلين للدخول للتشكيلة فيما يغيب ماجد سرور بداعي الإيقاف بعد نيله إنذاراً في مباراة الدحيل. واستعد الشارقة للمباراة بخوض تدريبين يومي أمس وأول من أمس، بمشاركة جميع اللاعبين الـ22 وهم: عادل الحوسني، درويش محمد، مايد محسن مصبح، حمود حويج، شاهين عبدالرحمن، عبدالله غانم، سالم سلطان، حمد جاسم، علي الظنحاني، خالد الظنحاني، عبدالعزيز الكعبي، أوتابيك شوكوروف، ماجد سرور، محمد عبدالباسط، سيف راشد، خالد باوزير، عبدالرحمن جمعة ربيع، إيغور كورنادو، كايو لوكاس، محمد خلفان، ويليتون سواريس، سالم صالح.

وركز المدير الفني عبدالعزيز العنبري على الجانب التكتيكي والخطة التي يعتمد عليها في مباراة اليوم، وتبدو الخيارات جيدة للعنبري في اختيار التشكيلة التي يخوض بها المباراة في ظل تألق جميع اللاعبين الذين دفع بهم في مباراة الدحيل وخاصة البديلين خالد باوزير وسيف راشد.

فوز

من جانبه، أكد عبدالعزيز العنبري المدير الفني للشارقة، أن فريقه يملك رغبة الفوز في أهم مباراة أمام التعاون السعودي، اليوم، ووصف المباراة بالصعبة، وقال: «حسابات المباراة معقدة، نحن نواجه فريقاً منظماً في جميع الخطوط، يلعب المباراة بعد خسارته مباراتين، ونتوقع منه ردة فعل قوية، ونسعى إلى أن يكون لنا حضور متميز، وندخل المباراة بحذر، فهي مهمة للطرفين، ونمتلك رغبة الفوز، ونتمنى أن ننجح في تقديم مباراة ممتعة».

وعلق العنبري على عدم تسجيل التعاون أي هدف في الجولتين الماضيتين، قائلاً: «المباراة تعد الأهم في مشواره في البطولة، ولعبوا أمام بيرسيليوس في الجولتين السابقتين، وهو منافس قوي، ونفس الفريق، التعاون، سبق أن تفوق علينا في الجولة الأولى من البطولة، ولكن هذه المرة نلعب ولدينا رغبة كبيرة في الخروج بالنقاط كاملة، وقبل مباراتنا السابقة، كنا بعيدين عن المنافسة، والفوز قربنا كثيراً من بطاقة الصعود، ونحتاج إلى النقاط الست المتبقية، حتى نضمن الصعود، ولذا، نحتاج إلى التركيز والحضور الذهني، ونسيان الفوز السابق».

كما توقع العنبري أن يكون تأثير قدوم المدرب كارتيرون إيجابياً في فريق التعاون، وقال: «كارتيرون مدرب صاحب خبرات كبيرة مع الأهلي والزمالك المصريين، وعادة عند قدوم المدرب، يبذل اللاعبون جهداً مضاعفاً في مباراتهم الأولى، ولكن الأهم هو حضور لاعبينا الذهني، ورغبتهم في تحقيق الفوز، وعموماً، المباراة لن تكون سهلة، كما يعتقد البعض».

اجتماع

على جانب آخر، يلتقي العين مع سابهان أصفهان، في العاشرة من مساء اليوم لحساب الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم بمرحلة المجموعات، وتعد المباراة أداء واجب للفريقين بعد أن خرجا من المنافسة على التأهل للمرحلة التالية من المسابقة بخسارتيهما في الجولة السابقة، ويسعى العين للخروج المشرّف بإضافة المزيد من النقاط لرصيده والتقدم إلى المركز الثالث، حيث يحتل الترتيب الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد أربع مباريات خسر منها ثلاثاً وتعادل في واحدة فقط.

واجتمع مطر الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مع لاعبي الفريق قبل بداية المران أمس، وأكد لهم فيه أن الجميع يتحمل مسؤولية الخسارة، وقال: لم نجتمع للبحث عن أي أعذار أو مبررات للهزيمة، لأن الواقع يؤكد أن الخسارة في كرة القدم لا تعني النهاية بل البداية الحقيقية بالنسبة للأندية الكبيرة من أجل تصويب الأوضاع والعودة القوية إلى طريق الانتصارات، وأمامنا استحقاقات مهمة في الدفاع عن شعار النادي خلال الأيام المقبلة، وثقتنا لن تتزعزع فيكم لحظة مهما كانت الظروف، ويجب علينا طي صفحتي المواجهتين السابقتين والتركيز في مباراة اليوم، ونحن نثق بقدرتكم على العودة للانتصارات من جديد.

كما عقد الدرمكي، اجتماعين منفصلين مع الجهازين الفني والإداري، تمت فيهما مناقشة كل الأمور المرتبطة بوضع الفريق، والتأكيد على أهمية وضرورة مضاعفة العمل في المرحلة المقبلة لإعادة ترتيب أوراق الفريق وتعزيز قوته بالصورة التي تلبي الطموحات.

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