دي بروين يشكر مشجعي مان سيتي في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تزامنًا مع عودة الموسم الكروي وانطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، علق نجم فريق مانشستر سيتي كيفن دي بروين معبرًا عن آماله بالعودة إلى زيارة الإمارات في المستقبل القريب برفقة زملائه في الفريق، وتوجه بالشكر إلى مشجعي الفريق في الدولة على دعمهم المتواصل للفريق.

وجاءت تعليقات دي بروين بعد إطلاق الفيلم الوثائقي «صنع في بلجيكا» الذي يوثق المسيرة الرياضية وحياة اللاعب البلجيكي، وابتداء عرضه على منصة«City+». وقال دي بروين: «أفضل أن أعبر عن تقديري لمشجعي النادي بتقديم أفضل أداء ممكن على أرض الملعب، ولكنه كان من الرائع أن أقدم للمشجعين لمحة عن حياتي بعيدًا عن ساحة المنافسة والتعرف عليّ بشكل أفضل». وتابع:«أتوجه بجزيل الشكر لجميع المشجعين في مختلف أنحاء المنطقة على دعمهم الكبير للفريق واللاعبين خلال السنوات الماضية، ويتشوق الفريق للعودة إلى أبوظبي لخوض التدريبات مع النادي حين يكون ذلك بالإمكان».

مسيرة رياضية

ويروي فيلم «صنع في بلجيكا» قصة المسيرة الرياضية المميزة لنجم مانشستر سيتي منذ بداياته ووصولًا إلى المرحلة الحالية، ورحلة تطور مهاراته الكروية التي تجعل منه أحد أفضل لاعبي خط الوسط عالميًا، كما يتضمن الوثائقي مقابلات حصرية مع شخصيات في حياته ممن يعرفونه عن قرب، من ضمنهم بيب غوارديولا، وفينسنت كومباني، وإيدين هازارد، وروبيرتو مارتينيز، بالإضافة إلى زملائه في منتخب بلجيكا.

دور رئيسي

ومنذ انتقال دي بروين إلى صفوف مانشستر سيتي في 2015 قادمًا من فولسبورغ، لعب دورًا رئيسيًا حيث فاز خلال هذه الفترة بسبعة ألقاب كروية، من ضمنها الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين.

كما يقدم الفيلم محتوى حصرياً لما وراء الكواليس، ويتيح للمشجعين فرصة للتعرف على دي بروين بشكل مختلف.

ويمكن للمشجعين متابعة الفيلم الوثائقي عن طريق الاشتراك التابعة للنادي «City+» والمتوفرة في مختلف أنحاء الإمارات.

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