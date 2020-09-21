رازوفيتش: تحضيرات الوحدة تسير بشكل جيد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بالوحدة أن تحضيرات الفريق خلال معسكره التدريبي في دبي تسير بصورة جيدة في ظل التزام اللاعبين، مشيراً إلى أنه يسعى لتطبيق أفكاره المهمة مع الفريق، ووفق البرنامج الموضوع خلال المعسكر الإعدادي.

وقال:«أشكر أعضاء الفريق والنادي على الترحيب الذي وجدته منذ أن توليت المهمة وعودة الفريق للتدريبات، وسعيد بالتواجد في نادي الوحدة، حيث نسعى لتحقيق أهداف وطموحات النادي».

وأضاف:«من المهم للغاية اجتماعنا المستمر والحديث عن كل الأمور التي تخص الفريق مع اللاعبين، والتحضيرات تسير بشكل جيد، حيث سنخوض مباراة ودية اليوم ستمنحنا الفرصة لتحليل أداء الفريق وكيف تسير أوضاعه، وبعدها سنخوض ودية ثانية للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، ثم مواصلة التحضيرات لبدء المنافسات الرسمية في الموسم الجديد».

ودية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم في الخامسة والنصف من مساء اليوم، نظيره الحمرية، في مواجهة ودية، على ملعب الأخير، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

ويخوض الوحدة المباراة بعد عودة الفريق عقب التوقف والخضوع للحجر الصحي بسبب كورونا، إذ بدأ الفريق معسكراً إعدادياً في دبي من الخميس الماضي، ويستمر حتى 27 الجاري يخوض خلاله الفريق مباراتين وديتين، الأولى مع الحمرية، اليوم، والثانية مع عجمان الجمعة المقبل.

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