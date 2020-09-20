البطائح يكسب خورفكان ويقترب من لقب "الصالات"

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

فاز البطائح على خورفكان بركلات الترجيح 4-2 في أولى مواجهات نهائي "البلاي أوف" لدوري كرة قدم الصالات استكمالاً لموسم 2019-2020 وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بتعادل الفريقين 4-4 .

وبرز من خورفكان خالد الشوكة ومن البطائح البرازيلي المقيم برونو لويسيانو ووفقا للائحة البطولة، احتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للبطائح وفي حال فوزه في المباراة الثانية التي يستضيفها ملعب صالة نادي خورفكان يوم الثلاثاء، سيتوج البطائح بطلاً للدوري لأول مرة في مسيرته وفي حال فوز خورفكان يحتكم الفريقان لمباراة ثالثة وفاصلة على ملعب البطائح يوم 24 سبتمبر الجاري.

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