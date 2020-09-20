جواو يكمل عقد أجانب الوصل

المصدر: دبي- علي شدهان

يكمل البرازيلي جواو فغيريدو عقد رباعي المحترفين الأجانب في فريق الوصل الأول لكرة القدم، بوصوله المقرر اليوم إلى دبي، وخضوعه للفحوصات الطبية المعتادة، ليحل بديلا لمواطنه ويلتون سواريز الذي عاد إلى فريقه السابق الشارقة.

الرباعي الأجنبي

وبات عقد رباعي المحترفين الأجانب لفريق الوصل يضم إلى جانب جواو، الأرجنتيني نيكولاس اوروز، والبرازيلي سانتوس نيريس ومواطنه رونالدو منديز.

24 عاما

ويبلغ جواو 24 عاما، ويجيد اللعب في مركز الهجوم الذي حظي باهتمام كبير من قبل إدارة نادي الوصل بهدف تأمينه بلاعبين مميزين، وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفهود بقيادة الروماني ريجيكامب.

38 مباراة

وخاض جواو مع فريقه السابق كريت اليوناني 38 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا، وصنع أكثر من هدف لمصلحة كريت.

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