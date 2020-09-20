ردود فعل واسعة تجاه الخلوة الاستراتيجية لرابطة المحترفين بالدولة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعرب وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، عن سعادته بنتيجة الخلوة الاستراتيجية التي كانت قد بدأت في 14 من الشهر نفسه، واستمرت لمدة أربعة أيام مع كل من الدوري الياباني – الدرجة الأولى، الدوري السويدي الممتاز، الدوري الإسباني للدرجة الأولى ودوري كرة القدم الإنجليزي.

وقال «أتوجه بالشكر للروابط العالمية التي شاركت في هذه الخلوة الاستراتيجية والتي تعد جزءاً أساسياً من تخطيطنا لاستراتيجية الرابطة الجديدة 2020-2030». مضيفاً «قد قدمت الخلوة منصة لتبادل مثمر للتجارب بين الروابط المشاركة، وفرصة للتعرف على التحديات المماثلة وكيفية التعامل معها. ساهمت التجربة أيضاً في التعرف على أفضل الممارسات وساعدتنا على تحديد أولويات وأهداف الخطة الاستراتيجية».

وركزت الخلوة على الاطلاع على أفضل الممارسات، وتحديد مجالات تبادل الخبرات لتطوير وتحسين كل جوانب العمل، وتعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية توائم الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي، ورفع مستويات التنافسية العالمية في إطار أعمال الرابطة، لرسم خارطة طريق الخطة الاستراتيجية الجديدة 2030-2020.

إشادة

ومن جهته، أشاد تاكيوكي أويا من قسم إدارة الأعمال العالمية في رابطة الدوري الياباني، بجهود التطوير المبذولة من قبل رابطة المحترفين الإماراتية قائلاً: «تعمل رابطة الدوري الياباني مع الروابط الأخرى في جميع أنحاء آسيا وبقية العالم لتبادل المعرفة والتعرف على أفضل الممارسات». وأضاف «كنا سعداء للغاية لدعوتنا من قبل رابطة المحترفين الإماراتية للمشاركة في هذه الخلوة الاستراتيجية، بصفتنا أحد الدوريات الرائدة في آسيا. أظهرت المناقشات أن رابطة المحترفين الإماراتية تعمل بجد لتنافس الدوري الياباني في المستقبل، ونتمنى لهم التوفيق في استراتيجيتهم الجديدة».

تحديات

وبدوره، عبر ماتس انكويست، المدير التنفيذي لدوري كرة القدم السويدي، عن سعادته بالمشاركة في الخلوة، وأشار إلى التحديات المماثلة التي تواجهها رابطة الدوري السويدي الممتاز ورابطة المحترفين الإماراتية، وقال: «نتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية منذ بداية عام 2020، ويمكننا رؤية حماسهم وتصميمهم على النجاح. كنت متحمساً لدعوتي للمشاركة في جلسات الخلوة الاستراتيجية التي تعد جزءاً من جهود الرابطة لتطوير استراتيجيتها الجديدة. هناك العديد من التحديات المماثلة بين رابطة الدوري السويدي ورابطة المحترفين الإماراتية، وظهر ذلك بوضوح خلال الجلسات، وآمل أن تساعد تجارب الدوري السويدي رابطة المحترفين الإماراتية في تحقيق نجاح كبير في السنوات المقبلة».

ومن جانبها، أشادت مايتي فونتورا، المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمجهودات رابطة المحترفين الإماراتية في رسم خارطة طريق الخطة الاستراتيجية الجديدة 2030-2020، كما أعربت عن سعادتها بالمشاركة في الخلوة الاستراتيجية قائلة: «ترسخت العلاقة بين رابطة الدوري الإسباني ورابطة المحترفين الإماراتية، وكان شرفاً لنا أن تتم دعوتنا للمشاركة في هذه الخلوة الاستراتيجية، تمكنا من مشاركة بعض المعلومات حول نجاح الدوري الإسباني في أن يصبح الدوري الأكثر شعبية في العالم في السنوات الأخيرة، مع تسليط الضوء على النجاحات والتحديات التي واجهناها. من دون أدنى شك، ستوفر الخطة الاستراتيجية الجديدة اتجاهاً أكثر وضوحاً للمضي قدماً وتقود الدوري نحو نجاح أكبر، ونتطلع إلى مواصلة دعم رابطة المحترفين الإماراتية».

تبادل التجارب

وفي السياق ذاته، سلط ديفيد بالدوين، المدير التنفيذي لدوري كرة القدم الإنجليزي، الضوء على قيمة هذه الجلسات وأهمية تبادل الخبرات بين الروابط قائلاً: «لقد واجهت رابطة كرة القدم الإنجليزية العديد من التحديات في الفترة الماضية، وندرك أن تجاربنا قد تكون مفيدة للروابط الأخرى التي تحرص على التعرف على طرق تعاملنا مع القضايا المختلفة وكيفية معالجتها». وأضاف «سمحت لنا الخلوة بدعم رابطة المحترفين الإماراتية، حيث قمنا بتقديم رؤيتنا، والتي نأمل أن تثبت قيمتها أثناء عملهم مع الأندية، وتساعد كرة القدم الإماراتية في الوصول إلى آفاق جديدة».

الجدير بالذكر أن رابطة المحترفين الإماراتية ستعقد اجتماعاً في 24 من سبتمبر الجاري مع دوري كرة القدم الإنجليزي، يشارك فيه ديفيد واثرال مدير قطاع الناشئين، يتم خلاله مناقشة الجانب الفني في دوري كرة القدم الإنجليزي.

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