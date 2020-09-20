شباب الأهلي وباختاكور.. لا بديل عن الفوز

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يرفع شباب الأهلي شعار «لا بديل عن الفوز»، عندما يلتقي باختاكور الأوزبكي في العاشرة من مساء اليوم، على ملعب استاد الجنوب، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، والتي تشهد على الملعب نفسه في السابعة مساءً، مباراة الهلال السعودي وشاهر خودرو الإيراني.

ويحتل شباب الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن باختاكور في المركز الثاني، و4 نقاط عن الهلال في الصدارة، والفوز فقط هو ما يدعم موقف «فرسان دبي» في التنافس على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى دور الـ 16، لأن التعادل يبقي على آمال ضعيفة لشباب الأهلي في التأهل، ويدخل الفريق في حسابات معقدة بالجولة الأخيرة.

الثأر

حصول شباب الأهلي على النقاط الثلاث اليوم، يحقق للفريق الثأر من خسارة اللقاء الأول في أوزبكستان 1-2، في مباراة جرت وسط ظروف جوية قاسية للغاية،، كما أن الفوز سيصعد بفرسان دبي إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عن باختاكور، ليصبح لقاء الجولة الأخيرة أمام الهلال السعودي يوم الأربعاء المقبل، لقاءً مصيرياً، خاصة وأن باختاكور تنتظره مواجهة سهلة على الورق في الجولة الأخيرة، أمام شاهر خودرو، والذي ودع المنافسة من دون أي نقاط أو أهداف.

ويفتقد شباب الأهلي في مواجهة اليوم، جهود لاعبيه يوسف جابر ومحمد مرزوق، للإيقاف لتراكم الإنذارات بعد حصول كل منهما على إنذار في مواجهة الفريق الأخيرة أمام شاهر خودرو، والتي أنهاها «فرسان دبي» لصالحهم بهدف دون مقابل سجله الإسباني بيدرو كوندي، مكرراً الفوز على الفريق نفسه بالنتيجة ذاتها في الجولة الثالثة، ولكن سجل الهدف حينها اللاعب حارب سهيل، فيما يعود عبدالله النقبي، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة، بسبب الإنذارات.

نغمة التفاؤل

يسود التفاؤل صفوف شباب الأهلي، كما أن الثقة عالية لدى اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا، والذي أعرب عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه لاعبوه في التصفيات خاصة البدلاء، مجدداً الإشارة إلى صعوبة خوض مباراة كل ثلاثة أيام، وإلى أن التعب ربما يكون له تأثير على العطاء الهجومي للاعبيه في مباراة أمام منافس قوي مثل باختاكور.

ومن جانبه، أكد كارلوس إدواردو مهاجم شباب الأهلي، أهمية المباراة، وضرورة تحقيق الفوز، للبقاء في دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

وقال: «مباراة اليوم حياة أو موت بالنسبة لنا، وعلينا أن نفوز، للحفاظ على حظوظنا القوية في الوصول إلى دور الـ16».

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