حسرة في «دار الزين» بعد خروج العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

انتابت جماهير نادي العين موجة من الحزن الممزوجة بالغضب بعد خروج فريقها من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، قبل جولتين من انتهاء هذه المرحلة بعد أن تذيل المجموعة الرابعة بنقطة واحدة فقط حصدها من تعادل وحيد فيما خسر 3 مباريات، وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يغادر فيها الفريق البنفسجي من مرحلة المجموعات، والسادسة في تاريخه.

ويعتبر ظهور العين في هذه النسخة ثاني أسوأ ظهور له في جميع النسخ في البطولة بنظامها الحالي ، وكان الظهور الأسوأ له العام الماضي بعد فشله في تحقيق أي فوز من 6 مباريات خاضها، مقابل تعادلين، و4 هزائم، ليجمع في رصيده نقطتين، فيما سجل 4 أهداف، مقابل 10 ولجت شباكه، وهو الأمر الذي اعتبره المراقبون مفارقة مثيرة للاستغراب، فالعين بطل المسابقة في عام 2003، والوصيف مرتين عامي 2005، و2016، وتوج في عام 2018 كوصيف على أندية العالم.

وألقى عدد من مشجعي الفريق باللوم على مجلس إدارة شركة الكرة الحالي ، موضحين أن الإدارة لم تهتم بدعم صفوف الفريق بلاعبين أجانب سوبر، ولم تجدد دماءه بلاعبين مواطنين متميزين.

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