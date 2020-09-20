50 %: كارلوس إدواردو الأبرز في سوق الانتقالات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رأى 50% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته «البيان الرياضي» خلال الأسبوع الماضي، أن البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي الجديد، أفضل صفقة في الميركاتو الصيفي لدوري الخليج العربي للموسم الجديد 2021-2020، ويليه ريان مينديز مهاجم منتخب الرأس الأخضر، ولاعب النصر الجديد بنسبة 16.8%، ويتساوى بنسبة 8.3% في المركز الثالث، كل من خالد باوزير والبرازيلي ويلتون سواريز لاعبي الشارقة، والأنغولي ويلسون إدواردو لاعب العين، والبرازيلي جواو بيدرو لاعب بني ياس.

القائمة المختارة

جاء رأي المشاركين في الاستطلاع، بعد ظهور 4 لاعبين من القائمة المختارة مع أنديتهم بالفعل من خلال التصفيات الحالية لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، إلى جانب السمعة الطيبة التي يمتلكها كارلوس إدواردو خلال مشواره مع الهلال، ومساهمته معه في الفوز بدوري أبطال آسيا 2019، والدوري السعودي في الموسم الأخير، مع التأكيد على أن هناك لاعبين آخرين مرشحين للظهور بقوة مع أنديتهم الجديدة عندما تنطلق المسابقات المحلية للموسم المقبل.

والمعروف أن انتقال كارلوس إدواردو إلى صفوف شباب الأهلي، تم بعد محاولات ومفاوضات كثيرة جرت خلال المواسم الأخيرة للتعاقد مع اللاعب، لتكتمل الصفقة أخيراً ورغم تبقي شهراً في عقد اللاعب البرازيلي مع الهلال السعودي، إلا أن الأخير سمح للاعب بالانضمام الرسمي إلى شباب الأهلي، حتى يتمكن اللاعب من الاستعداد بشكل جيد للمشاركة مع الفريق في التصفيات الآسيوية الحالية، في ترجمة للعلاقات الطيبة التي تجمع بين الأندية الإماراتية والسعودية، رغم أن الهلال منافس مباشر لشباب الأهلي في التصفيات الآسيوية.

أرض الواقع

من جانبه، رأى حسن إسماعيل المشرف على حراس مرمى أكاديمية الشارقة لكرة القدم والمراحل السنية وصولاً إلى فريق تحت 21 سنة، أنه لا يمكن الحكم الآن على أي من الصفقات هي الأفضل لأنديتنا خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى يرى على أرض الواقع مدى تأثير تلك الصفقة على مستوى ونتائج فريقها الجديد على صعيد المسابقات المحلية، لكنه عاد وأكد أنه حتى انطلاق المسابقات المحلية، هناك صفقات أثارت ضجة خلال الشهور الماضية، وهي ما يتوقع أن تكون الأفضل في الموسم المقبل.

وأكد إسماعيل، أن كارلوس إدواردو، يبقى الأفضل على ضوء مشواره المتميز مع الهلال خلال المواسم الأخيرة، وإن كان يحتاج إلى المزيد من الوقت لاستعادة كامل لياقته البدنية والفنية كونه عائداً من الإصابة، بالإضافة إلى احتياجه للتأقلم والانسجام مع شباب الأهلي، إذ لم يظهر اللاعب حتى الآن بمستواه المعروف .

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