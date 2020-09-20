«أيقونة دبي» جاهزة لدوري الكريكيت الهندي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكدت اللجنة المشرفة على استاد دبي الدولي للكريكيت،«أيقونة» المنشآت الرياضية الدولية في اللعبة جاهزية الإستاد لاستضافة 24 مباراة من الدوري الهندي للكريكيت منها المباراة النهائية التي تحدد البطل،وأشارت اللجنة لاكتمال الاستعدادات لتنظيم المباريات بالشكل الذي يليق باسم الإمارات ومكانة استاد دبي للكريكيت على الخريطة العالمية، وبحجم البطولة التي تستقطب نجوم هذه الرياضة التي تحظى منافساتها بأكثر من ملياري متابع على مستوى العالم معظمهم في آسيا. الجدير بالذكر أن ملاعب الإمارات للكريكيت تستضيف منافسات الدوري الهندي بواقع 20 مباراة في أبوظبي، و24 في دبي، و12 في الشارقة.

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