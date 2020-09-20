المغربي باتنا إلى الفتح السعودي

المصدر: (الرياض - أ ف ب)

أعلن نادي الفتح السعودي تعاقده مع المغربي مراد باتنا «30 عاماً» لمدة موسمين، ومن المقرر وصوله إلى السعودية خلال الأيام المقبلة، للالتحاق بتدريبات الفريق، وعبّر باتنا عن سعادته بالانضمام للفتح في رحلته الاحترافية الجديدة، مؤكداً رغبته في تقديم أفضل المستويات لخدمة أهداف الفتح.

وسبق لباتنا اللعب لفريقي الوحدة والجزيرة، ولكنه لم ينجح في فرض نفسه مع «فخر أبوظبي»، ولم يسجل أي هدف خلال 11 مباراة، ما أدى إلى فسخ عقده مع الفريق، كما سبق له اللعب في صفوف حسنية أكادير والفتح الرباطي المغربيين.

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