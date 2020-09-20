تقليد «ملكي» لعيون الشارقة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

فرحة كبيرة سيطرت على وفد فريق شباب الأهلي بالفوز العريض الذي حققه الشارقة على الدحيل بالجولة الرابعة في مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وحرص أعضاء الوفد على متابعة المباراة المثيرة بمقر إقامتهم في فندق البطولة، وبعد انتهاء المباراة لم يجد أعضاء وفد شباب الأهلي أفضل تعبير عن فرحتهم بالفوز الشرجاوي من انتظار الفريق في مدخل الفندق لاستقباله بتقليد «ملكي» عبر ممر شرف يمتد من الباب إلى بهو الفندق، مجاراة للتقليد المعروف في ملاعب كرة القدم عند استقبال الأبطال. وهذه الفكرة العفوية دفعت إدارة وفد شباب الأهلي لتأخير موعد تناول وجبة العشاء أكثر من ساعة على غير المعتاد من أجل تقديم التهنئة للاعبي الشارقة. ووجد الممر الشرفي والاستقبال «الملكي» صداه الطيب لدى بعثة الشارقة وتبادل أعضاء الوفدين التهنئة بالفوز الباهر الذي حققه الشارقة في المباراة.

ووجدت مبادرة شباب الأهلي صداها الطيب لدى الجهازين الفني والإداري لفريق الشارقة واللاعبين، الذين اعتبروا النتيجة انتصاراً لكرة القدم الإماراتية في المقام الأول، وقضى الجميع ليلة سعيدة.

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