ليوناردو: انتظروا عودتي للملاعب

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

طالب البرازيلي ليوناردو لاعب شباب الأهلي، متابعيه عبر حسابه في «انستغرام»، انتظار عودته للملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة لعلاج إصابة في أنكل القدم، موجهاً الشكر إلى خليفة سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، والذي ساعده منذ بداية إصابته، ونشرليوناردو صورة له بعد العملية، وأشار إلى أنه عانى الكثير من الآلام، ولكنه حالياً أفضل.

وكان شباب الأهلي، تعاقد مع ليوناردو في «الميركاتوالصيفي» 2019، وظهر بمستوى جيد بالموسم الماضي .

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