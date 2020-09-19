زاراغوسا: لقاء شباب الأهلي وباختاكور "حياة أو موت"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعتبر جيرارد زاراغوسا المدير الفني لشباب الأهلي، أن مواجهة باختاكور الأوزبكي غداً الأحد، أشبه بنهائي مبكر، رغم كونها في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020.

وقال زاراغوسا في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "نواجه منافساً شرساً وقوياً، ولديه مدرب مميز ولاعبين جيدين، وهي مباراة أشبهها بالنهائيات، لأنها مواجهة حياة أو موت، والفوز سيزيد فرصتنا في التأهل، وبشكل عام نجهز الفريق ليؤدي مباراة قوية تمكننا من التفوق على منافسنا".

وأضاف: "نحن الآن في مرحلة جديدة من بطولة دوري أبطال آسيا، ويجب أن نحارب سوياً من أجل إنجاز المطلوب، ونملك لاعبين مميزين أصحاب خبرة أثبتوا قدرتهم على القيام بالمهمة على أرض الملعب، وننتظر منهم الأفضل دائماً".

وتابع: "اعتقد أن المواجهة لن تختلف كثيراً عن المباراتين السابقتين، وباختاكور من ناحية المستوى يبدو أفضل من الإيراني، ونتمنى أن نكون أقوياء في كل الخطوط لنحقق هدفنا، وستكون هناك بعض التغييرات لتساعدنا على تحسين الأداء أكثر".

وبدوره، قال البرازيلي كارلوس ادواردو مهاجم شباب الأهلي: "المواجهة ستكون صعبة للغاية، لأنها أمام منافس قوي، ونعتبرها بمثابة مباراة نهائية، ولذلك استعدينا لها جيداً، وهي مباراة حياة أو موت، ونحتاج للفوز فيها لكي نعزز فرصتنا في التأهل إلى المرحلة المقبلة".

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