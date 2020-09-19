ليوناردو يتحدث عن معاناته مع الإصابة لجماهير شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

خاطب البرازيلي ليوناردو لاعب شباب الأهلي، جمهور فريقه من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الشخصي في "انستغرام"، وأرفقها بصورته بعدما أجرى عملية جراحية لعلاج إصابة في أنكل القدم، ويتوقع أن تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال ليوناردو في رسالته: "لا يعلم أحد حجم المعاناة التي مررت بها، والكثير من الآلام والإحباط اللذين عانيت منهما قرابة من العام، حتى أنني فكرت أن أترك كل شيء، ولكن دون الخوض في التفاصيل، فلن أتوقف هنا لأن البطل الحقيقي لا يرضى إلا بالقمة، وأود أن أشكر خليفة سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، والذي ساعدني منذ البداية، واليوم تبدأ قصة جديدة، وانتظروا عودة البطل".

وكان شباب الأهلي، قد تعاقد مع ليوناردو في فترة الانتقالات الصيفية 2019، وظهر بمستوى طيب مع الفريق في الموسم الأخير وحتى إلغاءه، ولكن بعد إجراءه العملية الجراحية الناجحة مؤخراً، سيكون على إدارة شباب الأهلي البحث عن بديل لتعويض غيابه الطويل عن الملاعب.

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