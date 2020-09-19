باوزير ينافس على جائزة أفضل لاعبي الجولة الرابعة الآسيوية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خالد باوزير لاعب الشارقة، 7.6 نقطة، ليدخل ضمن قائمة أفضل النجوم الذين برزوا في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، من أجل المنافسة على جائزة لاعب تويوتا لهذه الجولة،

وطالب الاتحاد الآسيوي الجماهير، بالتصويت من خلال الموقع الالكتروني للاتحاد، لتحديد اللاعب الأفضل برأيهم حتى بعد غدً الاثنين، من بين قائمة اللاعبين المرشحين بحسب الإحصائيات التي تم تسجيلها من خلال شركة أوبتا للإحصائيات.

ويتساوى باوزير مع المعز علي مهاجم الدحيل، والذي حصل أيضاً، على 7.6 نقطة، بينما تصدر بغداد بونجاح مهاجم السد، القائمة بـ 8.8 نقطة، وتلاه الأسترالي براد جونز حارس مرمى النصر السعودي بـ 8.5 نقطة، وأمير كردي لاعب الهلال، والذي لعب في مركز الظهير الأيمن مكان محمد البريك الغائب عن الفريق بسبب إصابته بفيروس، وجمع كردي 8.4 نقطة، وأكرم عفيف لاعب السد، وجمع 7.9 نقطة.

وتتضمن قائمة المرشحين أيضاً، مازن فياض لاعب الشرطة العراقي، والذي حصل على 7.7 نقطة، وحسن كادش الظهير الأيمن لنادي التعاون، والذي جمع 7.6 نقطة.

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