البطائح مستعد لمنافسات «الصالات»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أكد عدنان الهولي المدير الفني لفريق كرة قدم الصالات بنادي البطائح أن لاعبي فريقه مستعدون لأي منافسات قادمة سواء البلاي أوف للموسم 2019 /‏2020 أو منافسات الموسم الجديد 2020 /‏2021.

وأبدى الهولي إعجابه بمستوى اللاعبين رغم فترة التوقف السابقة والتطور السريع في مستوى اللاعبين في ظل تدريبات مكثفة ومستمرة، وذلك استعداداً للبطولات المقبلة، معتبراً أن حصاد العام الماضي لكأسي الاتحاد والإمارات والنسخة الأولى لبطولة خورفكان الدولية لا يمكن العمل بمعزل عنه، ويجب البناء على ما تحقق.

كما أكد الهولي على جاهزية فريقة لخوض المنافسات هذا العام والإصرار على حصد المزيد من المكتسبات والألقاب، في ظل ما يقدمه مجلس إدارة النادي من دعم مادي ومعنوي ولوجيستي بتوفير كل ما يلزم لتطوير قدرة الفريق الفنية وسد كافة احتياجاته. قائلاً: «في ظل دعم الإدارة فلا قابلية للتفريط، هدفنا دائماً منصات التتويج ولا غنى عن ذلك».

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