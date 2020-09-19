نهيان بن زايد: الدوري الهندي قيمة كبيرة لدعم مُنجزات أبوظبي الرياضية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق في أبوظبي اليوم منافسات النسخة الثالثة عشرة للدوري الهندي الممتاز للكريكت (IPL) (دريم 11)، بلقاء قمة الافتتاح بين مومباي انديانز وتشيناي سوبر كينجز التي تقام في السادسة مساءً في ستاد زايد للكريكت في نادي أبوظبي للكريكت.

ويقام الدوري بتنظيم مجلس الكريكت الهندي بالتعاون مع مجلس الإمارات للكريكت وبالتنسيق مع نادي أبوظبي للكريكت والأندية الأخرى في دبي والشارقة.

حيث تشهد ملاعب الإمارات للكريكت استضافة 60 مباراة خلال 56 يوماً، وذلك بدون حضور جماهيري، بواقع 20 مباراة في أبوظبي و24 في دبي، و12 في الشارقة إلى جانب مباريات الأدوار الختامية، وتستمر منافسات الحدث حتى 10نوفمبر المقبل.

دعم المُنجزات

وقال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي: «نؤكد أهمية بطولة الدوري الهندي الممتاز للكريكت ودوره الكبير في دعم استدامة المنجزات الرياضية التي تحققها أبوظبي في خارطة الرياضة العالمية، بعد أن أصبحت محط أنظار وحديث العالم لاستضافتها لنخبة الفعاليات والملتقيات الرياضية الدولية.

كما تبرهن أبوظبي من جديد على إمكانياتها التنظيمية الكبيرة وقدراتها في التعامل الأمثل وإخراجها لأهم الفعاليات بصورة مبهرة رغم ظروف المرحلة الراهنة، انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة الرشيدة ودورها الريادي في تحقيق التقارب والتواصل بين الشعوب عبر الرياضة».

وأضاف سموه: «فخورون بانضمام الدوري الهندي الممتاز ومسيرته الناجحة وقيمته الفنية الكبيرة إلى قائمة فعالياتنا الرياضية التي تحتضنها أبوظبي، كما تعكس استضافة الحدث المكانة المرموقة والثقة العالمية التي تتمتع بها الإمارات في ظل البنية التحتية المتميزة والملاعب الفخمة والمنشآت الرياضية بمعاييرها العالمية».

موضحاً سموه أن احتضان مثل هذه الفعاليات الكبيرة يسهم في تعزيز الريادة العالمية للإمارات ورسالتها السامية المنفتحة تجاه شعوب العالم بوئام ومحبة.

تعاون

وأشاد سموه بالتعاون المشترك بين مجلس الكريكت الهندي ومجلس الإمارات للكريكت وكافة المجالس الرياضية على مستوى الدولة الذي أثمر عن استضافة البطولة الكبيرة التي تدل على العلاقات الثنائية المميزة والروابط المشتركة بين البلدين، بما يعكس قيم ونهج الإمارات المتواصل في كافة المناسبات والحرص الكبير لدعم الأصدقاء في جمهورية الهند.

ورحب سموه بالوفود والفرق المشاركة ونخبة لاعبي الكريكت في العالم المتواجدين في الإمارات، مشيداً سموه بالجهود المخلصة التي تقدمها الجهات الحكومية المختصة وإشرافها على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وأعلى معايير السلامة.

الجدير بالذكر أن الدوري الهندي الممتاز يشهد مشاركة ثمانية فرق هي: ( تشيناي سوبر كينجز، دلهي كابيتالس، كينجز اكس أي بنجاب، كولكاتا نايت رايدرز، مومباي انديانز، راجستان رويالز، رويال تشلنج بنجالور، سان رايز حيدر أباد ).

حصاد

يعد مومباي انديانز أكثر الفرق حصاداً للقب الدوري الهندي الممتاز برصيد 4 مرات، ويليه تشيناي سوبر كينجز برصيد 3 ألقاب ومن بعده بلقبين كولكاتا نايت رايدرز الذي يملكه نجم بوليود الأول شاروخان، ومن ثم لقب واحد من نصيب راجستان رويالز.

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