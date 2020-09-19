راشد بن حميد يشيد بقرارات «فيفا» لمواجهة «كورونا»

المصدر: ( دبي - البيان الرياضي)

أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، بدور «فيفا» خلال الفترة الماضية التي شهدت تحديات صعبة نادراً ما يشهدها النشاط الرياضي العالمي، حيث اتخذ عدداً من القرارات الحاسمة للحد من تداعيات جائحة «كورونا» والحفاظ على سلامة منتسبي الكرة في العالم، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب التعامل مع الأزمة الصحية، وفقاً للإجراءات الاحترازية من أجل العودة الآمنة لممارسة نشاط كرة القدم.

جاء ذلك خلال مشاركة الشيخ راشد بن حميد النعيمي في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي «كونغرس فيفا الـ70» أمس «عن بُعد»، واستعرض الكونغرس التقارير السنوية وتمت مراجعة الميزانية للفترة 2019-2022، والميزانية التفصيلية لعام 2021، وقام الأعضاء بالتصويت على انتخاب أو عزل أعضاء الهيئات القضائية ولجنة التدقيق والامتثال ولجنة الحوكمة، ومقترحات التعديل على النظام الأساسي.

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