الجزيرة يهزم بني ياس بثنائية ودية

المصدر: (أبوظبي- محمد محسن)

فاز الجزيرة على الظفرة 2 - 1، أول من أمس ودياً في المباراة التي أقيمت باستاد محمد بن زايد ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، سجل هدفي «فخر أبوظبي» احمد فوزي وعبدالله رمضان، بينما أحرز نيكولاس خمينيز هدف «السماوي».

وتعتبر المباراة الودية هي الرابعة للجزيرة بعد أن التقى الفجيرة والإمارات والظفرة، ويحرص المدير الفني مارسيل كايزر على منح الفرصة للشباب الصاعد من فريقي 18 و 21 سنة، تماشياً مع استراتيجية النادي في تصعيد اللاعبين الصغار وتوفير بدائل من مراكز متنوعة.

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