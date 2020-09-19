الشارقة يتقدم في «الأبطال»

المصدر: متابعة - ياسر قاسم - طلحة عبدالله

أحيا الشارقة آماله في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه العريض، أمس، على الدحيل ٤-٢ ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في مباراة مثيرة، ليتقدم خطوة مهمة في البطولة بوصوله إلى النقطة الرابعة، وتم اختيار البرازيلي إيغور كورنادو، محترف الشارقة، نجماً للمباراة بتسجيله أحد الأهداف الأربعة وصناعته الهدفين الثاني والرابع.

تقدم الدحيل بهدف عبد الله عبد السلام «ق 12»، ولم ينتظر الشارقة طويلاً حتى أدرك له خالد باوزيرالتعادل «ق 19»، ثم أهدر إيغور كورنادو فرصة تقدم الفريق «ق 28» وهو منفرد بالحارس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني أشهر الحكم بطاقة حمراء للاعب الدحيل مهدي بن عطية بعد اعتدائه على إيغور «ق 59»، ونجح الشارقة في التقدم بالهدف الثاني عبر ماجد سرور «ق 62»، ولكن المعز علي أدرك التعادل للمنافس «ق 70»، ويعرقل دفاع الدحيل ويلتون داخل المنطقة ويحصل على ركلة جزاء «ق 72» نفذها ببراعة إيغور كورنادو هدفاً ثالثاً، ووسع كايو الفارق بتسجيل الهدف الرابع «ق 90».

وفي المقابل خسر العين 0 - 4 أمام السد بالجولة الرابعة للمجموعة الرابعة، وهي الخسارة الثالثة للفريق بدور المجموعات، وتجمد رصيده عند نقطة واحدة، في المركز الأخير،وسيلعب العين مباراته بالجولة الخامسة أمام ساباهان أصفهان الإثنين المقبل، ويختتمها بلقاء النصر السعودي 24 الجاري.

من ناحية أخرى رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي احتجاج نادي العين الخاص بعدم أهلية مشاركة لاعبي السد بغداد بونجاح، وعبد الكريم حسن فضل الله، في مباراة الفريقين الثلاثاء الماضي بالجولة الثالثة، فيما وافقت اللجنة المنظمة على تسجيل الهلال السعودي حارسي المرمى عبد الله البيشي وأحمد الجبيع، في قائمته بالبطولة بدلاً عن المصابين محمد الواكد ونواف الغامدي.

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