شباب الأهلي على طريق التفوق الآسيوي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

قلّص شباب الأهلي، الفارق بينه وبين باختاكور الأوزبكي إلى نقطة واحدة، قبل لقاء الفريقين في العاشرة من مساء غدٍ، بالجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020.

وذلك بعدما كرر فوزه على شاهر خودرو الإيراني مساء أول من أمس، بهدف سجله الإسباني بيدرو كوندي في الدقيقة 83 من مباراة الفريقين على ملعب استاد الجنوب، ضمن الجولة الرابعة، التي شهدت التعادل السلبي بين الهلال السعودي وباختاكور.

فوز

وتمكن شباب الأهلي بعد فوزه على شاهر خودرو في الجولتين الثالثة والرابعة، من الوصول إلى 6 نقاط محافظاً على مركزه الثالث في ترتيب المجموعة الثانية، ويسبقه باختاكور في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.

وظل شاهر خودرو، من دون أي نقاط أو أهداف، وبقي في المركز الرابع الأخير، وودع المنافسة على التأهل، لتصبح مباراتي «فرسان دبي» المتبقيتين أمام باختاكور والهلال، مصيريتين في صراع الوصول إلى الدور الـ 16 للبطولة الآسيوية.

سعادة المدرب

وأعرب الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه اللاعبون البدلاء في الفريق، وقال: «كانت المباراة صعبة من جديد، فالفريق الإيراني قاتل بقوة، ولكن الحظ حرمه من الحصول على نقاط اليوم، ونحن قاتلنا ولعبنا بروح جماعية.

وهذا ما أثمر عن تسجيل الهدف في النهاية، وأنا سعيد لنجاح البدلاء في التسجيل، مثلما فعل بيدرو اليوم، ومن قبله حارب عبدالله في المباراة الماضية، وهذا يؤكد أننا نمتلك 25 لاعباً جيدين قادرين على اللعب في أي وقت».

وأضاف: «كنا ندرك أن شاهر خودرو، خاض المباراة باعتبارها الفرصة الأخيرة، وبالتالي فقد قدم لاعبوه كل ما عندهم من أجل الحصول على نقاط من هذه المباراة، ولا يحدث أن نشاهد في كل مباراة الكثير من الفرص أمام المرمى، خاصة وأن الفرق تخوض مباريات كل ثلاثة أيام، وبالتالي فإن التعب قد يكون له تأثير على العطاء الهجومي».

تشكيل

وفي المقابل، قال محمد نوازي مدرب شاهر خودرو: «ضمت تشكيلتنا العديد من اللاعبين صغار السن، ولكنهم قدموا مستوى جيداً في مباراة أول من أمس، وكان بإمكانهم أن يحققوا نتيجة جيدة أمام شباب الأهلي، والذي سنحت له الكثير من الفرص للتسجيل، ونحن لم نتمكن من تهديد المرمى نتيجة غياب الخبرة لدى اللاعبين، وعدم امتلاكنا لاعبين أجانب.

وهذه البطولة شكلت خبرة جديدة ومختلفة بالنسبة لنا، خاصة في ظل وجود جهاز فني جديد، ولكون لاعبينا لا يمتلكون الخبرة الدولية، وبالتالي فإن دوري أبطال آسيا كانت فرصة لا تقدر بثمن بالنسبة لنا».

وأضاف: «في المباراة الماضية لعبنا بطريقة دفاعية لأننا لم نكن نعرف شيئاً عن شباب الأهلي الذي لم يخض مباريات في الدوري المحلي، ولكن في الجولة الرابعة لعبنا بطريقة هجومية أكثر، بعدما بات لدينا معلومات أكثر عنهم، والآن سنلعب آخر مباراتين بأريحية ودون أي ضغوطات، وسنلعب بحرية أكثر للتعبير عن أنفسنا، وبالتالي ستشاهدون مستوى أفضل من فريقي خلال هاتين المباراتين، خاصة في الجانب الهجومي».

أفضل لاعب

بدوره، قال عبد العزيز هيكل لاعب شباب الأهلي، والذي اختير أفضل لاعبي المباراة: «أنا سعيد بهذا الفوز، وأشكر الجهاز الفني واللاعبين على ما قدموه في أرض الملعب، لأننا كنا بحاجة لتحقيق الفوز من أجل البقاء في المنافسة، واستفدنا العديد من الدروس في هذه المباراة».

الإيجابيات والسلبيات

وتابع: «سنقوم بتحليل ما قدمناه أول من أمس، ونحدد الإيجابيات والسلبيات، كي نعمل على تفادي تكرار السلبيات في المباريات المقبلة في إطار السعي للتأهل، وأغلب لاعبي شباب الأهلي يمتلكون الخبرة، ويلعبون مع المنتخب الوطني الأول، وأسلوب لعبنا يعتمد على امتلاك الكرة وتدويرها كي نرتاح على أرض الملعب، وهذا ما قمنا بعمله في الجولة الرابعة».

صعوبة

وقال أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي: «المباراة كانت صعبة، والشيء الأكيد أن اللعب ضد الفريق نفسه في مباراتين متتاليتين خلال فترة قصيرة، جعل الأمر أكثر صعوبة، ونحن لم نقدم المستوى المأمول في الشوط الأول، وحاولنا التحسن في الشوط الثاني واستغلال الفرص، رغم أن المباراة كانت صعبة، لكن المهم نجحنا في الحصول على النقاط الثلاث في النهاية».

الأفضل للمرة الثانية على التوالي

نجح لاعبو شباب الأهلي للمباراة الثانية على التوالي في الفوز بجائزة أفضل لاعبي المباراة بدوري أبطال آسيا، بعدما فاز بها عبدالعزيز هيكل أول من أمس، في مباراة فريقه أمام شاهر خودرو الإيراني، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، ومن قبله زميله أحمد خليل في الجولة الرابعة.

كارتابيا يعود إلى «الفرسان»

كشف الأرجنتيني كارتابيا، عن عودته إلى صفوف شباب الأهلي خلال الأسابيع المقبلة، وذلك عبر حسابه الشخصي في «انستغرام»، وذلك بعد أيام من نشره تغريدات على «تويتر»، تمنى من خلالها التوفيق للفريق في مهمته بدوري أبطال آسيا.

وكان شباب الأهلي، قد تعاقد مع كارتابيا خلال الصيف الماضي، ولكن تأخرت مشاركة اللاعب مع الفريق لظروف الإصابة وعدم الانسجام السريع مع زملائه، ودفع ظهوره الجيد مع الفريق في المباريات التي خاضها في دوري الخليج العربي، إلى سعي إدارة شباب الأهلي لتجديد إعارته موسماً ثانياً.

العطاس: جمهورنا يستحق السعادة

أبدى أحمد العطاس مهاجم شباب الأهلي سعادته بفوز شباب الأهلي على باختاكور الأوزبكي، فغرد عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: «الحمد لله على 3 نقاط أخرى مهمة جداً في المشوار الآسيوي، والعودة القوية من بوابة الأدوار التكتيكية الجديدة، والمهم دائماً وأبداً، الفريق وإسعاد الجماهير لأنها تستحق الأفضل، ونشكركم على الدعم المستمر».

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